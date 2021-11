Benkő: Magyarország prioritásként kezeli Georgia euroatlanti csatlakozásának kérdését

Megosztás Tweet



Magyarország számára prioritás, hogy támogassa Georgia európai uniós és NATO-csatlakozási törekvéseit – emelte ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter csütörtökön Budapesten, miután Georgia védelmi miniszterével folytatott tanácskozást.

Budapest, 2021. november 18. Benkő Tibor honvédelmi miniszter katonai tiszteletadás mellett fogadja Dzsuanser Burcsuladze georgiai védelmi minisztert a Hősök terén 2021. november 18-án. (Fotó:MTI/Kovács Attila)

Benkő Tibor a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a magyar kormány támogatásáért nem jár külön köszönet, hiszen a georgiai és a magyar kormány hasonló európai értékeket képvisel. Továbbá közösek a szándékaik és céljaik, hogy a rendkívül törékeny nemzetközi helyzetet stabilizálni tudják – szögezte le.







Hasznosnak és hatékonynak nevezte a georgiai kollégájával folytatott megbeszélést. Kiemelt témák voltak:

a kaukázusi térség, valamint a Nyugat-Balkán biztonsága és stabilitása, továbbá Magyarország regionális szerepe.

Áttekintették napjaink és a jövő kihívásait - mint például a pandémiás helyzet -, melyek kezeléséhez közös erőfeszítések kellenek – tette hozzá. Megerősítették korábbi megállapodásukat is, mely szerint a két ország segíti egymást a katonák kiképzésében, felkészítésében.

Dzsuanser Burcsuladze georgiai miniszter tájékoztatása szerint náluk csaknem 90 százalékos a katonák átoltottsága – ismertette Benkő Tibor, hozzátéve: Magyarországon is hasonló ez az arány, így a magyar katonák védettsége magasnak nevezhető.

Benkő Tibor köszönetét fejezte ki a két ország eddigi együttműködéséért, melynek révén többek között magyar fiatalok is tanulhatnak Georgiában. Fontosnak nevezte továbbá a két ország szakértőinek közös tanácskozásait.

Dzsuanser Burcsuladze mindenekelőtt azért mondott köszönetet, hogy a magyar kormány támogatja országa euroatlanti csatlakozási törekvéseit.

Ebben szerinte fontos szerepe van az ilyen magas szintű találkozóknak is, hiszen ez nyilvános üzenet a NATO és a tagállamok számára egyaránt. Ezen támogatás mellett Georgiában ott vannak a magyar katonák is, hogy segítsék őket ebben a munkában.

Elmondta, hogy a két ország több területen sikeresen együttműködik, például a gazdasági, a kulturális és a védelmi szférában is. Csütörtökön pedig egy együttműködési megállapodást is aláírnak a budapesti NATO Katona-Egészségügyi Kiválósági Központtal is (NATO KEKK) - közölte Georgia védelmi minisztere.

A két miniszter délelőtt részt vett egy az ellenállóképesség fontosságáról, annak erősítéséről szóló szakmai konferencia megnyitóján is a budapesti Stefánia Palotában.

Itt beszédében Benkő Tibor többek között felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország - a NATO által is megjelölt - déli és keleti fenyegetettség metszéspontjában van, így mindkét irányból érkező kihívásoknak ki van téve. Felidézte: az új Nemzeti Biztonsági Stratégia is rögzítette a célt, hogy Magyarország 2030-ra Európa öt, illetve a világ tíz legbiztonságosabb országa között legyen. Ehhez a miniszter szerint elengedhetetlen az ellenállóképesség erősítése. Ennek érdekében - mint mondta -, Magyarország már jelentős lépéseket tett, ezt segíti a honvédelmi és haderőfejlesztési program is. Benkő Tibor kiemelte, hogy

az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Magyar Honvédségnek is felkészültnek kell lennie az újabb kihívásokra - mint például a tömeges illegális migráció, valamint a koronavírus-járvány -, és az azokkal kapcsolatos feladatok ellátására.

Dzsuanser Burcsuladze elmondta, az ő védelmi stratégiájukban is kiemelt szerepe van az ellenállóképesség megerősítésének. Ez számukra azért is fontos, hiszen ez a képesség a NATO számára is elvárás, és Georgia szeretne erős tagja lenni a szövetségnek - jelezte.