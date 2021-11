Döbbenetes összefogás a Jónak lenni jó! történetében – 1,7 milliárd forint a felajánlások összértéke

Megosztás Tweet



A világ legjobb dolga, ha segíthetünk másoknak – véli Nagy Tímea kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó, aki jószolgálati nagykövetként segíti a közmédia karitatív akcióját, az idén tízéves jubileumát ünneplő Jónak lenni jó! kampányát. Az olimpiai bajnok számára nagy örömet okozó csapatvilágbajnoki aranyérmét ajánlotta fel árverésre. Hogy gyerekei miként fogadták felajánlása hírét, az a Kossuth Rádió Napközben című műsorából derült ki, ahogy az is, hogy milyen óriási segítséget nyújtott a közmédia műsora az elmúlt kilenc esztendőben.

Már több mint egy hete tart a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampánya; a jubiláló karitatív akció kedvezményezettje ezúttal a Regőczi Alapítvány, amelynek missziója, hogy személyre szabott gondoskodást biztosítson a koronavírus-járvány idején árván vagy félárván maradt magyar gyermekek számára. A karitatív akciót jószolgálati nagykövetként segíti a kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea és a háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó Szilágyi Áron. Nagy Tímea 1993-as esseni világbajnokságon csapatban nyert aranyérme, Szilágyi Áron pedig a tokiói olimpián viselt vívósisakja felajánlásával járul hozzá a gyűjtéshez.

„Nagyon nagy örömet szerzett ez a csapat világbajnoki érem, remélem, hogy másnak is örömet okoz majd felajánlásom által” – mondta Nagy Tímea a Kossuth Rádió Napközben című műsorában Süveges Gergőnek. Azt is elárulta, gyerekei is biztatták e felajánlásra. „Borzasztó belegondolni is, hogy apa vagy anya nélkül nőjön fel a három gyerekem, ezért







amiben tudok, segítek, a legnagyobb harcosa szeretnék lenni az ügynek. Ahova csak tudom, elviszem a hírt, és biztatom az embereket az adományozásra. Adni öröm, segíteni más emberen nincs jobb dolog a világon”

– mondta az olimpiai bajnok annak kapcsán, hogy a jubiláló karitatív akció kedvezményezettje a koronavírus miatt árván vagy félárván maradt gyerekeket segítő Regőczi Alapítvány.

„Már az első Jónak lenni jó! is nagyon megrázó volt, hiszen hasonlóan a mostanihoz, nehéz sorsú gyerekeket támogatott” – mondta a Napközben műsorában Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! projektvezetője. A közmédia tíz évvel ezelőtt ugyanis a Dévai Szent Ferenc Alapítványt és az árva gyerekeket támogatta. „Az elmúlt kilenc év során az emberek fantasztikus összefogásról tettek bizonyságot, hiszen a felajánlások összegének értéke elérte több mint egymilliárd forintot” – adott összegzést ez eddigi eredményekről Siklósi Beatrix.

Az adományvonal él:

a 1357-es számot tárcsázva vagy a 1357-es számra küldött sms-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni a Covid-árvákat és családjaikat segítő Regőczi István Alapítványt.

Emellett az alapítvány két bankszámlaszámára is várja a segíteni vágyók hozzájárulásait. A felajánlott relikviák többsége a Jónak lenni jó! honlapján megvásárolható, néhány különleges tárgyat pedig a december 19-i egész napos műsorfolyam során árverésre bocsátanak.

Minden információ megtalálható Jónak lenni jó! weboldalán.