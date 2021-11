A Balkánon romlik a helyzet, a magyar határt is nagy nyomás alatt tartják a migránsok

Megosztás Tweet



Míg a lengyel határra figyel a világ, a Balkánon úgy érzik a migránsok, rájuk nem fordul elég figyelem – ezt a bosnyák–horvát határnál mondták a határsértők, ahol szintén egyre többen gyülekeznek, de szinte az egész Balkánon romlik a helyzet a magyar határt szinte egész hétvégén nagy nyomás alatt tartották a migránsok. Szijjártó Péter elmondta, ha Magyarország nem védené határait, akkor sok százezerrel vagy millióval több illegális bevándorló lenne már a kontinensen – számolt be róla az M1 Híradója.



Illegális sátortáborban élnek a migránsok Bosznia-Hercegovina északnyugati részén, több százan gyülekeznek, és egyre feszültebbek. Az Európai Unió határán ugyanis nem tudnak illegálisan átjutni, de az is zavarja őket, hogy most a lengyel–fehérorosz határon feltorlódott bevándorlókra figyel a világ, így rájuk nem fordul elég figyelem. A napokban ezért úgy döntöttek, üzennek az Európai Uniónak.







A bevándorlók gyakran nem maguktól döntenek a hasonló akciókról. Folyamatosan érkeznek ugyanis hozzájuk a külföldi civil szervezetek. Az egyik olaszországi NGO munkatársa nemrég járt a velika kladusai táborban, ahol arról beszélt, a migránsokat be kell engedni az Európai Unióba. A hasonló nyilatkozatok után pedig a bevándorlók folyamatosan érkeznek Európába.

A magyar–szerb határ közelében a bevándorlók nem értik, miért állítják meg őket a magyar rendőrök. Azt mondják, ennek ellenére továbbra is próbálkozni fognak. Ezzel pedig nincsenek egyedül.

A helyiek is azt mondják, szemmel láthatóan is megnőtt a bevándorlók száma. A Szabadka és Palics közötti radanováci erdőbe is folyamatosan szállítják őket a taxisok. Vannak, akik szerint annyira sokat romlott a helyzet, hogy mielőbbi intézkedésekre, akár útzárra is szükség lehet.

Egyelőre azonban csak a magyar határzár és az azt őrző rendőrök és katonák állítják meg a migránsokat. Hétvégén is sok dolguk volt, csaknem 1300 migránssal szemben kellett intézkedniük. Vasárnap próbálkoztak a legtöbben: félezerénél is több határsértőt regisztráltak a hatóságok.

A címlapfotó illusztráció.