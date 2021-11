A magyar szórvány napját online konferencián ünneplik

Megosztás Tweet



Online konferencia keretében ünnepli szombaton a magyar szórvány napját a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

Az eseményt megnyitó Kelemen Hunor ügyvivő miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke az oktatás kiemelt szerepét hangsúlyozta abban, hogy a szórványban élők is meg tudják őrizni identitásukat.

Megemlítette: az Iskola Alapítvány által magyar állami támogatással működtetett iskola utáni (after school) program a szórványban – és vegyes családokban – nevelkedő gyermekek számára is vonzóvá teszi a magyar iskolát. Ma Románia 12 megyéjében 50 tanintézetben több mint 2300 diák a haszonélvezője a délutáni programnak. Hozzátette: az RMDSZ most azon dolgozik, hogy a délutáni oktatási programok működéséről a román állam gondoskodjék.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára felidézte: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésnapját nyilvánította előbb az RMDSZ, majd a magyar Országgyűlés a magyar szórvány napjává. Kijelentette: a szórványról való gondoskodással a magyarság Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hagyatékát élteti.

„Ahogy eddig, a jövőben is mindenben számíthatnak ránk, mi is számíthatunk önökre” – jelentette ki az államtitkár.

Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának az elnöke köszöntésében hungarikumnak nevezte a szórvány szót, melyet a világ több részén meg sem értenek. Hozzátette: míg az eszkimóknak, a lappoknak több száz szavuk van a hó a jég minőségének a leírására, úgy a magyaroknak a léthelyzetük leírására alakult ki bő szókincsük. „Vannak belhoni és külhoni magyarok, anyaországi magyarok, elszakított országrészek magyarjai, határon inneni és túli magyarok, van tömb, van sziget, van szórvány” – sorolta.

A konferenciát vezető Winkler Gyula európai parlamenti képviselő azokat a közösségeket tekintette szórványközösségeknek, amelyek identitásuk megőrzéséhez külső támogatásra, segítségre szorulnak.

A felszólalók közül többen is annak a fontosságát hangsúlyozták, hogy a 2022-es romániai népszámláláson a szórványban, adott esetben vegyes házasságban élő magyarok is szabadon kinyilvánítsák nemzeti hovatartozásukat.

Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke úgy vélte: a népszámlálásnak a kisebbségek szempontjából van a legnagyobb jelentősége, és elengedhetetlenül fontos, hogy a magyarság romániai lélekszáma ne essen egymillió alá a hivatalos statisztikában. Arra buzdított, hogy minél többen már az első, online, önkitöltős szakaszban vegyenek részt a népszámláláson. Hozzátette: az RMDSZ megyékre és településekre bontott struktúrát alakít ki a népszámlálással kapcsolatos tanácsadásra.

Székely István az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke arra biztatta a konferencia résztvevőit, hogy fogalmazzák újra az erdélyi magyar társadalmat az interneten. Megjegyezte: a járvány miatt felértékelődött online tér a járvány elmúltával is a közösségépítés fontos eszköze és lehetősége marad. Az internet lehetőséget teremt arra, hogy a szórványban számbeli kisebbségben élők nagyobb közösségeket alakítsanak ki, amelyekbe a településeikről elszármazottakat is bevonják.