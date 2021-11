A nyugdíjasok többsége már megkapta juttatását és a plusz pénzt is

Megosztás Tweet



A nyugdíjasok többsége már pénteken megkapta a prémiummal, illetve az infláció miatti kiegészítéssel növelt nyugdíjat. Csütörtök óta járják a postások a településeket, a Magyar Államkincstár pedig elindította az emelt összegű nyugdíjak átutalását. Decemberben az idei inflációval megemelt összeget kapja mindenki, januártól rákerül a szokásos éves emelés, aztán februárban érkezik a 13. havi nyugdíj aktuális részlete is – számolt be az M1 Híradója.



A nyugdíjas Molnár házaspár kávézás után átnézi az újságokat, aztán ha kellm, elmennek bevásárolni. Most viszont változik a napi program: a postást várják, hiszen a nyugdíj mellett érkezik a prémium is, annak is a maximális összege, 80 ezer forint.

Sok vitamint fogyasztanak, ami bizony nem olcsó, így a nyugdíjas házaspár eldöntötte, hogy a prémium egy részéből feltöltik készleteiket. A többit félre teszik arra az esetre, ha valami elromlana a házban.

„Öreg ez a ház, ennek vannak bajai. Hol a csap esik szét, hol csepeg a radiátor, betörik egy ablak, jó, hogy azt a biztosító fizetné, de ezeket, ezeket nem nagyon. És ezekre a felújításokra ez a pénz egy jó kis alapot fog adni ahhoz, hogy ne kelljen a nyugdíjat kuporgatni, gyűjtögetni össze” – mondta a házaspár nő tagja.

Mintegy két és félmillió nyugdíjasnak, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek utalják át, vagy viszik ki a napokban az inflációval kiegészített ellátást, illetve a nyugdíjprémiumot. A Magyar Posta szóvivője azt mondta,

november végéig minden nyugdíjas megkapja a járandóságát.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ezekben a napokban a csalók is becsengethetnek a nyugdíjasokhoz.

„Most, amikor arról szól minden, hogy a nyugdíjasok több pénzt kapnak, mint amit megszoktak, óhatatlanul megjelennek a csalók. Megjelenhetnek úgy, hogy azt mondja, ő a postától jött és rossz bankjegyeket hozott, rosszul adta át a nyugdíjat és nézzék meg még egyszer. De megjelenhetnek olyan formában is, hogy felhívják és hivatkoznak a családra, hogy a család bajba került és szedjen össze nekik pénzt” – hívta fel a figyelmet Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. szóvivője.

Idén júniusban már hat tized százalékkal emelték, most novemberben pedig 1,2 százalékkal növelték meg a nyugdíjakat, az inflációs hatás miatt. A kiegészítő emelést januárig visszamenőleg kapják meg az érintettek.

Nyugdíjprémiumot pedig már negyedszer fizet a kormány 2017 óta. Idén minden eddiginél többet, 80 ezer forintot, függetlenül attól, hogy kinek mekkora ellátás jár, vagyis az a nyugdíjas, aki egy középértékű, 130 ezer forintos juttatásban részesül, az az 1,2 százalékos kiegészítő emelésnek és a prémiumnak köszönhetően, csaknem 100 ezer forinttal többet kap novemberben, mint októberben.

A nyugdíjasokat elismerik Magyarországon

– így lehet összegezni a Kopp Mária Intézet legfrissebb kutatását.

„Október végén kérdeztük meg a magyar embereket arról, hogy mit gondolnak a nyugdíjprémiumról, illetve a tizenharmadik havi nyugdíj visszavezetéséről, és a magyarok többsége egyetértett, tízből nyolcan azt mondják, hogy ez egy jó intézkedés és megérdemlik a nyugdíjasok. Különösen egyébként a gyermekeket nevelő családosok mondták azt, hogy ez egy nagyon fontos intézkedés és jó, hogy a nyugdíjasok ezt megkapják” – ismertette Fürész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a családokért elnöke.

Jövőre folytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése is, ami azt jelenti, hogy 2022-ben már az ellátás felét biztosan megkapják az idősek. De ez az összeg, akár még növekedhet is

– ismertette a részleteket Novák Katalin családokért felelős miniszter.

„Jövőre tizenharmadik havi nyugdíjra is számíthatnak, legalább ennek a két heti összegét biztosan meg fogják kapni, de azon dolgozunk, hogy annál többet kapjanak. Akár három- vagy négyheti tizenharmadik havi nyugdíjat is tudjunk fizetni, tehát reményeim szerint jövőre teljes összegű tizenharmadik havi nyugdíjat tudunk majd adni minden nyugdíjasnak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek” – fogalmazott a miniszter.

Ez azon múlik, hogy milyen mértékben tud növekedni a gazdaság. Az biztos, hogy idén hét százalék körüli GDP növekedés várható. Jövőre pedig mintegy öt százalékos bővüléssel számolnak az elemzők.