Orbán Viktor szerint a magyar családok érdekében kellett bevezetni a hatósági benzinárat

Hétfőtől nem lehet drágább az üzemanyag 480 forintnál: befagyasztja a kormány a benzin és a gázolaj árát a következő három hónapra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: ugrásszerűen nőtt a benzin ára az elmúlt egy évben, ami az egész gazdaságra és az árakra is hatással van, ezért döntöttek az árrögzítés mellett. Szakértők több pozitív hatásra, például az áremelkedés fékezésére számítanak. A rögzített ár a 95-ös benzinre és a dízelre vonatkozik, egyelőre február 15-éig. Azt a kutat, amelyik átlépi a 480 forintos árat, be is zárhatják – hangzott el az M1 Híradójában.