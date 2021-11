György László: A magyar fiataloknak meg kell nyerniük a következő évtizedet

Megosztás Tweet



Magyarország az előző évtizedben sikeres volt, ám ennek megtartásához a fiataloknak a következő évtizedet is meg kell nyerniük – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, a Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét sajtótájékoztatóján.

György László az iskolák mellett a vállalkozásokat is csatlakozásra kérte, mivel – mint mondta – a következő nemzedékeket a sikeres vállalkozói példák bemutatásával is lehet támogatni. Várakozása szerint a Pénz7 program hozzásegítheti a családokat ahhoz, hogy okosan használják föl a pénzüket, és akár befektetésekkel is gyarapíthassák a megtakarításaikat.

A projektvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) köznevelésért felelős álamtitkára úgy véli, hogy

az oktatási rendszer kiemelkedő szerepet tölthet be a pénzügyi kultúra fejlesztésében.

Maruzsa Zoltán megjegyezte, hogy a magyar oktatásban a gazdasági ismeretek átadása évszázadokra nyúlik vissza, és a Nemzeti Alaptanterv tavalyi módosításakor is fontos szempont volt a pénzügyi nevelés megerősítése. A Pénz7 ezen felül minden iskola számára lehetővé teszi tematikus programok megszervezését is – tette hozzá.

A Pénzügyminisztérium (PM) pénzügyekért felelős államtitkára szerint pénzügyi tudatosságban Magyarország sokat fejlődött az előző évtized során. Gion Gábor jelentős eredménynek tekinti, hogy

a Pénz7 a résztvevők száma alapján nemzetközi összevetésben is kiemelkedően népszerű program, Európában csak Hollandia hasonló rendezvénye jut el több diákhoz a hivatalos adatok szerint.

Bízik ugyanakkor abban, hogy a 2022-es rendezvény minden korábbit felülmúl. A pénzügyi ismeretek fejlesztésének egyik fontos eredménye lehet, hogy a járvány alatt felhalmozódott megtakarításokból a családok nem a fogyasztásukat, hanem a befektetéseiket gyarapítják – tette hozzá.

A Pénziránytű Alapítvány kuratóriumi elnöke jelentős eredménynek tekinti, hogy a szeptemberben kezdődött tanévben már 450 ezer tankönyvüket használják az iskolák. Hergár Eszter hangsúlyozta, hogy az alapítvány tartalomfejlesztőként élmény- és gyakorlatközpontú tartalmak elkészítésére törekszik. A pénzügyi ismeretek közvetítésében a kiterjesztett valóság eszközei is helyet kapnak, a tanárok továbbképzését pedig online tartalmak segítik.

A Magyar Bankszövetség főtitkára a versenyképes tudás jelentőségét emelte ki. Kovács Levente szerint a pénzügyi nevelésnek is helyt kell állnia a világszintű versenyhelyzetben, a magyar iskolások nemzetközi összevetésben is erős felkészültségre van szükségük. Várakozása szerint az erőfeszítések eredménye abban is megmutatkozhat, ha egyre többen érnek el közülük kiváló eredményeket az európai diákversenyeken.

A Junior Achievement Magyarország ügyvezető igazgatója a Pénz7 újdonságait mutatta be. Gergely Orsolya közölte, hogy

a változatos tananyagok mellé a következő rendezvény kísérő eseményeként innovációs napokat, pénzügyi vetélkedőket, online tőzsdejátékot is hirdetnek.

A sajtótájékoztató alkalmából a résztvevők a szervezői intézmények képviseletében aláírták a 2022-es témahetet előkészítő együttműködési megállapodást.

A Pénz7 az Európa-szerte zajló European Money Week (Európai Pénzhét) kezdeményezéshez kapcsolódó belföldi esemény. A fiatalok pénzügyi tudatosságát fejlesztő programhoz Magyarország 2015-ben alapítóként csatlakozott. A rendezvényt ekkor a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal szervezte az EMMI szakmai támogatásával – olvasható a rendezvénysorozat honlapján.

A Pénz7 küldetésének tekinti a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi kultúra, a vállalkozói kedv, az üzleti tudás fejlesztését, a vállalkozói ismeretek oktatását az iskolákban. Hat éve, az első alkalommal 660 iskola 90 ezer diákjához, tavaly több mint 1100 iskola 171,5 ezer diákjához jutott el a program.

A következő eseményt 2022. március 7. és 11. között tartják, az iskolák már ezen a héten regisztrálhatnak.