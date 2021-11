Városháza-ügy: kész tervek az eladásról, Karácsony továbbra is tagad

Hiába jelent meg kedden egy újabb felvétel a Városháza állítólagos eladásával kapcsolatban, Karácsony Gergely továbbra is hazugságnak tartja az ügyet. Pedig a felvételen a budapesti vagyonkezelő cég vezetője konkrét elképzelésekről, időpontokról, lehetőségekről, egy új városháza felépítéséről, átköltözésről beszél. A főpolgármester néhány napja azt mondta, hogy nincs ügy, nem tud semmiről. Most azt állítja a főváros, hogy azért egy tanulmány mégiscsak készült – számolt be róla az M1 Híradója.