Álló kocsisorba hajtott egy kamion a 4-esen

Közúti közlekedési baleset történt a 4-es számú főút 210-es kilométerszelvényében ma reggel 7 óra körül. Eddig tisztázatlan körülmények között álló kocsisorba hajtott egy kamion Ebesnél.

A balesetben többen megsérültek – olvasható a police.hu oldalán. A rendőri szemle és a műszaki mentés idejére teljes útlezárás van érvényben a 4-es főút 210-es kilométerszelvényének közelében. Az érintett szakaszon, a forgalmat Hajdúszovát irányába terelik a rendőrök. A baleset megtörténtében szerepe lehetett a térségben tapasztalható sűrű ködnek.

A Katasztrófavédelem honlapján arról számol be, hogy nyolc autból álló kocsisorba rohant bele a kamion. Személyi sérülések is történtek, ezért a mentőket is riasztották.

Az előrejelzések szerint Hajdú-Bihar megyében többfelé kell számítani (tartós, akár sűrű) köd képződésére kora reggel, valamint délelőtt. Napközben csak lassan javulnak a látási viszonyok és a ködös területeken szitálás is előfordulhat.

Ködben érvényét veszti a sebességjelző tábla

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy ködös időben történő közlekedés nagyobb odafigyelést igényel, a legrosszabb vezetési körülmények egyike.

A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a páraréteg olykor átláthatatlan, a járművezető nem tudhatja, milyen akadályok jelennek meg előtte, és a közvilágítás sem segíti a haladást.

Alapvető szabály ilyen körülmények között hogy csökkentsük járművünk sebességét. Ilyenkor a megengedett sebesség felső határa is eltúlzott lehet. Fontos a követési távolság növelése, ködben nehezebb megbecsülni a biztonságos követési távolságot. Lehetőleg tartózkodjunk az előzéstől!

Különösen veszélyes lehet, amikor hirtelen érkezünk egy ködfoltba, mert ekkor a látótávolság nagyon rövid idő alatt jelentősen lecsökken és nem tudhatjuk, milyen veszélyekkel, kockázatokkal kell számolnunk.

Közlekedésünk során számoljunk az úttesten gyalogos, kerékpáros, vagy lassú jármű közlekedésére, meghibásodott jármű megjelenésére, melyek észlelése a ködben ugyancsak jelentősen korlátozódik! Ha pedig kiszállunk a járműből, lakott területen kívüli útszakaszokon mindig vegyük fel a fényvisszaverő mellényt, mely észlelhetőségünket, és ezáltal biztonságunkat sokszorosára növelheti!

A címlapfotó illusztráció.