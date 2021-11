Áder János: Ha a jövőnkről beszélünk, akkor a nagyvárosok megszervezése, átalakítása döntő fontosságú

Megosztás Tweet



Áder János köztársasági elnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.

Hallgassa vissza Áder János interjúját:

Becslések szerint 2050-re négyből három ember városlakó lesz, ez azt jelenti, hogy hetente egymillió ember költözik városba. Áder János arról beszélt, hogy 31 olyan gigapolisz van a világban, ahol a lakosság meghaladja a 10 milliót. Ha a jövőnkről beszélünk, akkor a nagyvárosok megszervezése, átalakítása döntő fontosságú. Budapest ugyan nem tartozik a gigapoliszok közé, de több problémával itt is szembesülünk. Például nőtt a hőhullámos időszakok száma, a városokban a betonépületek, az aszfalt közel 3-4 fokkal emelik a hőmérsékletet. Kiemelte, hogy a zöldterületeket úgy kell megtervezni, hogy a kánikulák idején segítsenek abban, hogy a város hűvösebb legyen. Az épületek energiahatékonysága is kulcskérdés.

A köztársasági elnök abban bízik, hogy a még fejlesztési fázisban lévő napfólia lehet az áttörés az energiahatékonyság kérdésében.

Szóba került a hulladékkezelés is, ennek kapcsán a komposztálás. A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón két olyan vállalat is bemutatkozik, amely új technológiát mutat be arra, hogy jó minőségű komposztot tudjunk előállítani úgy, hogy közben ne szabaduljon fel nagy mennyiségű metán.

Az Under 2 mozgalom kapcsán elmondta, hogy a főváros és a megyei jogú városok is csatlakoztak ehhez, vállalva, hogy 2050-re 80 százalékkal csökkentik szén-dioxid-kibocsátásukat, amire minden városnak külön stratégiája van.

Budapesten november 29. és december 5. között rendezik meg a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozót. 160 cég fog kiállítani, és mutatja be, hogy az egyes problémákra milyen megoldást kínál.