Ingyen kaphatunk szakértői tanácsot a házunk felújításához

Drágábbak lettek idén az építőanyagok, azonban azoknak is létezik megoldás, akik kifutnának a költségvetésükből: felkészült szakemberek segíthetnek kiválasztani, mi lenne ár és minőség szempontjából is ideális az otthonunk felújításához.

A Covid keltette bizonytalanság is oka annak, hogy a 2021-es évben elszálltak az építőanyagok költségei: a betonacél ára megduplázódott, a hungarocell ára 40-50%-kal emelkedett, míg az építőfáért közel két és félszer annyit fizethetünk köbméterenként, mint a pandémia előtt.

„Kevesen számítottak ilyen mértékű változásra, hiszen az árak az elmúlt években viszonylag stabilak voltak, függetlenül a piac mozgásától. Éppen ezért teljes nyugalommal rendeltek – vagy halasztották későbbre a rendelést – az emberek. Március körül azonban hirtelen megugrott az igény az építőanyagokra, amit tovább fokozott az alapanyaghiány” – mondja Dalos András, a Dalos Tüzép ügyvezetője.

Szakértők segítenek jól gazdálkodni a büdzsénkből

Az árváltozás miatt év közepére kissé megtorpant az építőanyagok iránti kereslet. Sokan abban bíztak, hogy az év második felére visszaesnek az árak, ez azonban nem így történt: az alapanyaghiány továbbra is fennáll. De mit tehet az, aki ebben az időszakban szeretne építkezni? Hol és hogyan tudná optimálisan elkölteni a pénzét?

Dalos azt tanácsolja: első lépésben vegyük fel a kapcsolatot egy szakemberrel, aki akár évtizedes rutinnal rendelkezik az építőanyagok területén. Így profi segítséget kaphatunk abban, hogyan hozzuk ki a lehető legtöbbet a számunkra adott költségkeretből.

„Ilyen emelkedett árak mellett különösen érdemes hozzáértő segítségét kérni, például azért, hogy egy építőanyag ötvenféle típusa közül kiválassza az öt számunkra legjobbat. Ezek közt már a pénztárcánk alapján dönthetünk. Sok építőanyagra még a mostani helyzetben is van olcsóbb, elérhetőbb alternatíva.

Jó helyettesítő építőanyagok a jelenleg szinte elérhetetlenek helyett

Rendelkezésre állnak építőanyagok a több hónapos, féléves szállítással elérhető termékek akár azonnali helyettesítésére is. Sokan keresik például vályogházra a lélegző, páraáteresztő kőzetgyapotot. Ezt ma csak fél éves határidővel lehet megvásárolni, ám a Baumit Open hőszigetelő rendszere a hungarocell perforált kialakításával jó páraáteresztő szigetelés is - nem mellesleg azonnal elérhető, megvásárolható, így már ezen a télen is alacsonyabb lehet a fűtésszámla.

A házépítés és -felújítás minden esetben hosszú távú, akár 20-30 évre szóló befektetés. Nem jó, ha két év múltán vakarjuk a fejünket, mert például a szigetelőréteg lehetett volna 5 centivel vastagabb” – mondja az ügyvezető.

A Dalos Tüzép honlapján keresztül ingyenesen vehetjük fel a kapcsolatot a szakemberekkel, kötelezettség nélkül tudunk egyeztetni velük telefonon és írásban is:

„A jövőt nem látjuk előre, de a jelenlegi piaci környezetben nem bízunk benne, hogy rövid távon, akár a következő év során visszaesnek az árak. Ha viszont valaki nálunk megtalálja a megfelelő építőanyagot, akkor a befizetett anyagok árát garantálni tudjuk.”

A következő hónapokban akár még további építőanyagok ára is emelkedhet. Eddig a faanyagok, a betonacél és a hungarocell szigetelők drágulásától volt hangos a média, amelyet a külföldről behozott építőanyagok gyártói árának emelkedése okozott. A tél közeledtével azonban az energiahordozók árának emelkedéséről szólnak a hírek, ami további építőanyagok drágulását hozhatja magával. A tégla és a tetőcserép égetéséhez használt kemencék működtetéséhez nem kevés energiára van szükség, amelynek az ára most jelentősen emelkedhet, a gyártás költségének növekedését pedig a tégla és a tetőcserép árának növekedése követheti.

Bátran bízzuk rá magunkat a kereskedőkre!

November 5-én rendezik meg az európai kereskedelmi napot, amelyen az építőipar is képviselteti magát. A rendezvény célja az Európai Unión belüli kereskedelem támogatása, a figyelem felhívása annak fontosságára. De nem csak a kereskedőkről emlékeznek meg, a vásárlóknak is számos meglepetéssel szolgálnak majd.

Ebből az alkalomból a Dalos Tüzép honlapján 9 ajándék kérdőívet is megtalálunk, amelyek az otthonunk (sz)építéséhez szükséges legfontosabb kérdések megfogalmazásában segítenek. Tanácsadás, ingyenes szakértői segítség emellett az év 365 napján elérhető:

„Ez a nap nemcsak a kereskedelem szakma nagyobb megbecsültségéért, hanem a vásárlók jobb tájékoztatásáért, kiszolgálásáért is jött létre. Ha ugyanis az építőanyag-kereskedők segítenek a vásárlóknak a választásban, az egyúttal az ő renoméjukat is növeli” – mondja Dalos, hozzáfűzve: a megrendelő általában nagy bizalommal áll a kivitelezőhöz, ennél azonban kevésbé bízza rá magát a kereskedőre.

„Mi azt ajánljuk, mindenki fontolja meg a kereskedők véleményét is, hiszen ők évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött már tanácsadóként tudják segíteni a vevőt. Egy profi kivitelező általában olyan anyagokat ajánl, amelyekkel ő maga is dolgozik és jó tapasztalatokat szerzett. Egy kereskedőnek ezzel szemben rálátása van akár a teljes kínálatra is.”

A címlapfotó illusztráció.