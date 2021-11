Szombattól megváltozik a közlekedés a pesti alsó rakparton

Megosztás Tweet



A Lánchídtól délre folytatódik a víznyomócső-rekonstrukció, a munkálatok miatt mától változik a közlekedés a pesti alsó rakparton.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a pesti Duna-part belvárosi szakaszának felújításával párhuzamosan folytatódik a főváros egyik legrosszabb állapotú főnyomócsövének cseréje.

A ma kezdődő munkák – írták – jelentős felbontásokkal járnak, emiatt a pesti alsó rakpart Jane Haining rakparti szakaszán a forgalom nem tartható fenn mindkét irányban.

Északi irányban az Erzsébet híd felől a Lánchíd irányába továbbra is lehet haladni a Jane Haining rakparton. Az ellenkező irányban az Apáczai Csere János utcát lehet használni.

„A két útszakasz együttesen biztosítja a pesti alsó rakpart hálózati szerepét, ennek köszönhetően sikerül a munkák forgalmi hatásait csökkenteni” – emelték ki.

A szombat hajnali munkakezdéskor déli irányban lezárják a Jane Haining rakpartot. Ezután a déli közúti irány az Apáczai Csere János utcán át halad. Az alsó rakpartra az Irányi utcánál lehet ráhajtani – ismertették.

Kitértek arra is, hogy a lezárás miatt szombat hajnaltól változik a környéken közlekedő BKK-járatok útvonala is. A 105-ös és a 178-as autóbusz a Gyöngyösi utcai végállomás felé már hétvégén is a munkanapival azonos útvonalon, a Jane Haining rakparton közlekedik, így – az Erzsébet tér helyett – a József Attila utcában az Eötvös tér és a József nádor tér megállóhelyeken áll meg.

A víznyomócsövek cseréje más beruházásokkal összehangoltan valósul meg. A felújítás várhatóan 2022 augusztusáig tart – közölte a BKK.