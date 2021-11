Egyre zavarosabb a Városháza-ügy: tagad és magyarázkodik Karácsony Gergely

Tagad és magyarázkodik Karácsony Gergely a Városháza-ügyben. A Főpolgármester péntek este az ATV-ben reagált azokra a dokumentumokra, amelyeket az Index hozott nyilvánosságra és amelyek arról szólnak, hogy a Főváros nemcsak hogy eladná a Városházát, hanem már arról is döntött, hogy ki lenne az, aki az üzletet lebonyolítaná, sőt konkrét összegek is szerepelnek az iratokban. Karácsony Gergely azt mondta, hogy feljelentést tett és szerinte nincs ilyen ügy. A fővárosi Fidesz és a DK-s Niedermüller Péter is válaszokat vár Karácsony Gergelytől – hangzott el az M1 Híradójában.