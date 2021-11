Százmilliós fejlesztés a Szent Margit Kórházban

Megosztás Tweet



A Szent Margit Kórház 182 oktatást segítő felszerelést kapott, több mint 122 millió forint értékben – közölte az emberi erőforrások minisztere pénteken, amikor átadta az intézmény oktatótermét.

Kásler Miklós elmondta: a betegellátáshoz szükséges beavatkozásokat modellező, az egészségügyi dolgozók tudásának fejlesztését szolgáló, modern technikai eszközökkel felszerelt oktatótermek, úgynevezett skill-laborok fejlesztését tizenegy kórházban és három vidéki egyetemen indították el.

A rendkívül gyors technológiai fejlődés kikövetelte olyan körülmények megteremtését, amelyek között az új módszereket életszerű körülmények között sajátíthatják el az orvostanhallgatók, a diákok, a nővérek, a rezidensek és a szakorvosok is. A skill-laborokban olyan technikával, technológiával találkozhatnak, amelyet eddig nem ismertek – közölte a miniszter.

A miniszter arról is beszélt, hogy a skill-laboroknak nemcsak a graduális képzésben van rendkívüli jelentőségük, hanem a posztgraduális képzésben és a szakképzésben is.

Nagy Mihály, a Szent Margit Kórház intézményvezetője hatalmas lépésnek nevezte a labor átadását, amelyről azt mondta, a jövőnek is szól. A labort már használatba is vették, és a tapasztalt, rutinos munkatársak is kipróbálták az új metodikát. Beszélt arról is, hogy szoros szakmai együttműködésben állnak a Szent János kórházzal, valamint a visegrádi kórházzal, az ő dolgozóik, betegeik érdekét is szolgálja majd az új oktatóterem.

Gór Csaba, a II. kerületi önkormányzat fideszes frakcióvezetője örömét fejezte ki, hogy Budán 2014 óta már 64 milliárd forintos egészségügyi fejlesztés zajlott, illetve zajlik, amibe illeszkedik a skill-labor átadása is. Beszélt arról is, hogy folyamatosan zajlanak a fejlesztések az Irgalmasrendi, a Szent Ferenc és a Szent Margit kórházban. Emlékeztetett: az idei budai konzultáció is azt mutatta, hogy a Budán élők az egészségügy fejlesztését tartották a legfontosabbnak.

A minisztérium sajtóanyaga szerint az oktatótermekben zajló képzésen a rezidens orvosok, az orvostanhallgatók, valamint az egészségügyi szakdolgozók a már megszerezett elméleti tudás mellett a professzionális és magas színvonalon alkalmazható gyakorlati készségeket sajátítják el.

Élethű helyzeteket szimulálva gyakorolják a betegellátást és a szakszerű műfogásokat. Különösen nagy az igény az életmentő beavatkozások gyakorlására, hiszen ezekre kockázatmentesen egyéb körülmények között nincs lehetőség – írták.

Az oktatólaborokba most beszerzett demonstrációs eszközök között vannak lélegeztetőgépek, EKG- és ultrahangkészülékek, defibrillátorok, vénakanülálást gyakorló modelleszközök, élethű felnőtt- illetve gyermek- és csecsemő-, valamint újszülött-bábuk, injekciózás, intubálás, katéterezés, valamint mellkas csövezési tevékenységek gyakorlását szolgáló eszközök.

Az Egészséges Budapest Program keretében tizenegy fővárosi és Pest megyei kórház kapott kétmilliárd forint értékben hasonló szimulációs eszközöket – közölték.