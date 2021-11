Bige László nem válaszolt arra a kérdésre, hogy támogatta-e Karácsony előválasztási kampányát

Megosztás Tweet



Bige László nem válaszolt arra a kérdésre, hogy támogatta-e Karácsony Gergely előválasztási kampányát. A baloldalhoz kötődő milliárdost az Origo kereste meg, de a vállalkozó titkárságán letiltották a hírportál e-mailjét. A milliárdos korábban azt sem titkolta, hogy Márki-Zay Péter miniszterelnökké válását kész anyagilag is támogatni – hangzott el az M1 Híradójában.



„Karácsony Gergely 500 millió forintos kampányból ért el 27 százalékos eredményt, én egy 20 milliós kampányból értem el 20 százalékot” – Márki Zay Péter hozta nyilvánosságra egy hónappal ezelőtt, hogy félmilliárd forintot költhetett Karácsony Gergely a sikertelen baloldali előválasztási kampányára.

Az azonban eddig nem derült ki, hogy honnan volt erre ennyi pénze.

Megkérdeztük Bige Lászlót, mennyi pénzt adott Karácsony Gergelynek, és érdekes választ kaptunk

– erről írt csütörtökön az Origo. A lap megkereste a milliárdos vállalkozót, hogy az 500 milliónak mekkora részét finanszírozta. Válasz helyett azonban egy értesítést kaptak arról, hogy Bige László titkárságán letiltották az üzenetet.

Márki-Zay Péter előválasztási győzelme után a baloldalhoz nyíltan kötődő milliárdos vállalkozó, Bige László a Partizánban többször is kijelentette:

kész támogatni, akár pénzzel is a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal jelöltjét, hogy megbukjon a mostani kormány.

Bige László fényűző életéről és többmilliárdos birtokairól több sajtóorgánum is beszámolt. A Nyíregyháza mellett található, csaknem 46 hektárnyi területen saját házi vadaspark, magán tórendszer és helikopter-leszállópálya is található. Utóbbi – becslések szerint – Bige László hárommilliárd forintot érő privát helikopterének landolási helyszíne, de Erdélyben is van vadászbirtoka egy kastélyszerű épülettel.

Az Origo szerint Bige László jelenlegi helyzetében személyesen is érdekelt lehet a kormányváltásban. Az ellene hűtlen kezelés vádjával indult eljárásban jövőre kezdődhet a bírósági tárgyalása.

Október végén kartellezés miatt tizennégymilliárd forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal a Bige Lászlóhoz köthető műtrágyagyártó cégcsoportot.

A hírportál szerint a milliárdos azért támogatná a baloldalt, hogy győzelme esetén számára kedvezően végződjenek az ellene indult eljárások.