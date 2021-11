Az évszázad bűnügye: így rabolták ki a Szépművészeti Múzeumot

Megosztás Tweet



Az évszázad magyar bűnügyeként is elterjedt képrablást 38 éve hajtotta végre egy magyar és olasz tagokból álló banda. A rablás során hét nagy értékű festményt loptak el a Szépművészeti Múzeumból. A magyar rendőrség 78 nap alatt sikeresen felgöngyölítette az esetet. A megsérült festményeket restaurálás után ismét kiállították.

A rablás 1983. november 5-én történt, a tettesek betörtek a budapesti Szépművészeti Múzeumba, ahonnan hét felbecsülhetetlen értékű festményt loptak el. „Az évszázad bűnügyeként” elhíresült eset végül szerencsésen végződött, a tetteseket elfogták, s a képek is visszakerültek a helyükre.

Raffai József, Kovács Gusztáv és Balogh Béláné, a Szépművészeti Múzeumból tavaly novemberben történt képrablás magyar elkövetői az elsőfokú ítélethirdetéskor a Fővárosi Bíróság tárgyalótermében, 1984. május 15-én Budapesten (Fotó: MTI/E. Várkonyi Péter)

A lopás éjszakáján három őr este 9 órakor befejezte a szokásos esti őrjáratát. A következő átvizsgálást éjfélkor kezdték meg, ekkorra azonban a hét festménynek már csak a hűlt helyét találták.

A két időpont között a rablók egyszerűen felmásztak az éppen tatarozás alatt álló múzeum állványzatán az első emeleti olasz terem ablakához, amit üvegvágóval kivágtak, leakasztották a falról a festményeket, és ugyanazon az útvonalon távoztak. A múzeumban volt ugyan riasztó, de az november 1-jén meghibásodott, és még nem volt idő a megjavítására.

Az első hírek szerint Raffaello Esterházy Madonnája és Ifjú képmása, Tiepolo Mária hat szenttel és a Pihenő szent család Egyiptomba menekülés közben című alkotásai, Tintoretto Női mellképe és Férfi mellképe, illetve Palma Vecchio Szent családja tűnt el a múzeumból. A tüzetesebb vizsgálat során kiderült: nem Vecchio Szent családja, hanem egy ismeretlen festő Giorgione képmása című alkotása jutott a tolvajok kezére. A műkincsek értékét – 1983-ban – 1436 milliárd forintra becsülték.

A helyszínelés során találtak három üres képkeretet, zsákokat, egy Olaszországban gyártott csavarhúzót, borotvapengét, és néhány elmosódott ujjlenyomatot is.

A közvélemény másnap értesült az esetről, rengeteg bejelentés érkezett a nyomozókhoz, ám egyik sem vezetett nyomra. November 10-én Százhalombattánál, a Dunából kivezető csatornában találtak egy zsákot, ami az ellopott képek vakkereteit tartalmazta.

A helyszínen talált olasz tárgyak miatt már akkor felmerült a gyanú, hogy olasz állampolgárságú tagjai is voltak tagjai is volt a rablóbandának. Ezt a feltevést tovább erősítette egy aggódó apa bejelentése arról, hogy a lánya eltűnt. A 17 éves Jónás Katalin évek óta tanult olaszul, s feltett szándéka volt, hogy Olaszországba megy férjhez. A lányt december 6-án már gyanúsítottként tartóztatták le, kilenc nappal később az ügy másik két magyar szereplőjét, Kovács Gusztávot és Raffai Józsefet is elfogták, mindketten vallomást tettek, így előkerült Raffaello Ifjú képmása című festménye, amelyet a rendőrök saját kezükkel ásták ki, nehogy baja essék. A kép biztosítékként szolgált, hogy az olasz bűnözők visszajöjjenek és kifizessék a magyar bűntársaknak ígért pénzt.

Az olasz bűntársak elfogásával a szálak végül egy milliárdos görög étolajgyároshoz vezettek. Efthimiosz Moszkoklaidesz és testvére mindent tagadott.

A képeket egy Fiat és egy Lada csomagtartójában szállították Görögországig, végül telefonbejelentés alapján találták meg 1984. január 20-án. A műkincsek egy zöld bőröndben hevertek egy kolostor kertjében A rablás során súlyosan sérült képeket három nappal később a Malév külön biztosított gépével szállították haza, s rögtön megkezdődött a restaurálásuk.

Garas Klára, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója mutatta be a sajtó képviselőinek a megkerült műkincseket. A Ferihegyi repülőtérre érkezett a Malév athéni különgépe a Szépművészeti Múzeumból ellopott hat festménnyel. A múzeumban rögtönzött sajtótájékoztatón mutatták be a megkerült műkincseket, melyeket azonnal megfelelő körülmények közé, úgynevezett temperált szobába helyeztek el (Fotó: MTI/Várkonyi Péter)

A hazakerült festményeket újból kiállították, immár jóval komolyabb biztonsági intézkedések mellett.

A műkincstolvajok pere 1984. április 16-án kezdődött meg. Kovács Gusztávot 12 év fegyházra, Raffai Józsefet hét év börtönre, Jónás Katalint 6 hónap felfüggesztettre ítélték. Olaszországban Morinit és Sciantit 4 év és 6 hónap, a banda másik három tagját 4 év és 9 hónapos elzárásra ítélték. Görögországban a megrendelőként gyanúsított személyeket bizonyítékok hiányában nem vonhatták felelősségre.

Az esetről egy olasz-magyar dokumentumfilm is készült Budapest-művelet címmel, melyben az egykori résztvevők is megszólalnak.