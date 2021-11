Új 1956-os adatbázis érhető el online

Megosztás Tweet



Új 1956-os adatbázist tesz online elérhetővé a forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben kiemelték: a „Katonahőseink emlékezete” projektben a “Magyar katona áldozatvállalása a nagy háborúban” után ez lesz a második, bárki számára ingyenesen hozzáférhető adatbázis.

Az 56online.militaria.hu aloldal az 1956-os forradalom és szabadságharc során elhunyt katonák adatait is tartalmazza. A felület emellett átfogó képet nyújt a korszak eseményeiről, kiemelkedő személyeiről, továbbá számos érdekességgel, digitális tartalommal nyújt segítséget diákok, tanárok, kutatók és a családtörténet iránt érdeklődők számára.

A honlapon mindenki számára elérhetővé és digitálisan kutathatóvá válik a múzeum fotóarchívumának valamennyi 1956-hoz kötődő fénykép is. Az online katalógusban lehetőség van fellapozni a forradalomhoz kapcsolódó fotóalbumokat és részletesen lehet keresni az eseményfotók között is.

Mindemellett olyan fegyvereket, haditechnikai eszközöket is bemutatnak az online felületen, amelyre az október 22-én megnyílt „Magyarok - Fegyverek" című időszaki kiállításon helyhiány miatt nincs lehetőség. Továbbá olyan tartalmak között is böngészhetnek az érdeklődők, amelyek elolvasása, meghallgatása, megtekintése hosszabb időt vehet igénybe, így tanulmányozása akár kényelmesebb is otthonról – jegyezték meg.

Az „56 egykor és ma” fotóalbum valóságos körsétára, egyúttal „virtuális időutazásra” is elkalauzolja a felhasználókat: a napjaink Budapestjéről készített képeket párhuzamba állítva az 1956-os forradalom és szabadságharc fővárosi eseményeit bemutató archív fotók segítségével - olvasható a Hadtörténeti Intézet és Múzeum közleményében.