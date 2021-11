Kétszer annyian próbálkoznak átjutni a magyar határon, Európát minden irányból nyomják a migránsok

Megosztás Tweet



Csaknem 500 migránst fogtak el a rendőrök itthon egy nap alatt, ez a többszöröse a nyári elfogásoknak, néhány hónapja ugyanis még csak feleennyien érkeztek. Nemcsak itthon, hanem Nyugat-Európában is romik a helyzet. Egy német rendőrszakszervezeti vezető a napokban azt nyilatkozta: ha a berlini kormány nem cselekszik, akkor megismétlődik a 2015-ös migrációs válság – hangzott el az M1 Híradójában.



Csaknem nyolcszáz illegális bevándorlót zsúfoltak össze egy litván börtönben. A fehérorosz határnál belépő férfiakat ugyanis nem tudják máshol elszállásolni a litván hatóságok. Nincsenek kiépített befogadóközpontjaik, mivel korábban ezen az útvonalon kevesen próbálkoztak.

Az elmúlt hónapokban azonban egyre több migráns érkezik turistavízummal Fehéroroszországba, ahonnan illegálisan lépnek az Európai Unió területére. „A fehérorosz katonaság mutatta az utat Litvániáig. Elkísértek a határvonaltól néhány méterre, aztán elmondták, hol menjek át” – mesélte egy kongói férfi.

Hasonló gondokkal küzdenek a lengyel-fehérorosz határon is,

ahonnan a többség Németország felé indulna tovább. Csak októberben mintegy 5300 olyan bevándorlót tartóztattak fel, akik Lengyelország felől próbáltak átkelni a német oldalra. A növekvő számok miatt sokan aggódnak.

A Német Szövetségi Rendőr Szakszervezet elnöke a napokban már azt nyilatkozta: ha a német kormány sürgősen nem tesz lépéseket, meg fog ismétlődni a 2015-ös migrációs válság.

Vasárnap két embercsempészt fogtak el a hatóságok a német-lengyel határ közelében, Görlitznél. A férfiak a gyanú szerint 23 iraki migránst vittek át illegálisan Németországba. A bűnözők egy rutinellenőrzésen buktak le, ráadásul megpróbáltak elmenekülni a rendőrök elől, de a hatóságok hamar elfogták és őrizetbe vették őket.

„Múlt pénteken a német rendőrök ugyanezen a szakaszon hamrinc migránst fogtak el, akik éppen egy teherautóból szálltak ki” – számolt be a közösségi oldalán a szászországi rendőrség. A bevándorlók egyikét holtan találták meg a hatóságok.

Európa mindegyik határát minden nap hatalmas tömegekben érik el a bevándorlók.

A Földközi-tenger például a görög partiőrség hajója nemrég 400 migránssal a fedélzetén kötött ki Kosz szigetén. A balkáni útvonalon, azon belül is Szerbiában ezrek vannak úton. A Vajdaságban vannak olyan települések, ahol már több százan torlódtak fel. Ilyen például Zombor is, ahol már nemcsak a befogadóközpont túlzsúfolt, hanem a környező erdőt is ellepték a migránsok.

A magyar rendőrség egy negyvenfős csoportot fogott el a Bács-Kiskun megyei Bácsbokod térségében. Az illegális migránsok szír állampolgárnak vallották magukat, de ezt semmivel sem tudták igazolni. Ólmod térségében is intézkedniük kellett a rendőröknek.

A helyieknek egy magyar rendszámú teherautó és szerb kocsi lett gyanús, ezért riasztották a hatóságokat.

Kiérkezés után a két sofőrt és egy magát szudáninak valló migránst is elfogtak, a teherautóból azonban többen elfutottak, őket jelenleg is keresik.

Itthon már átlagosan félezer határsértő próbál illegálisan bejutni az országba naponta, vagyis a nyári hónapokhoz képest megduplázódott azok száma, akik illegálisan akarnak átszökni Magyarországra.