Fikciós rövidfilmsorozat debütál a Duna Televízión

Megosztás Tweet



Hiánypótló tartalommal bővül a Duna Televízió Almárium című műsora november 5-től. A páratlan szereposztású, fikciós rövidfilmsorozat szórakoztató módon nyújt értékes információkat a nyugdíjasokat érintő kihívásokról, a többi között az online térben való eligazodáshoz. A pénteki adásokban 14.20-tól Andai Kati, Erdélyi Mari, Harsányi Gábor és Fellinger Domonkos kalauzolja a nézőket.

A közmédia csatornája unikális sorozattal készül az idősebb korosztály számára, amely fogódzót kínál az online térben való eligazodáshoz. Az egyes részek a való életből vett kihívásokat és a megoldásokat mutatják be, hogy ne okozzon többé problémát a netes gyógyszerrecept felíratás, az online csekkbefizetés vagy az ügyfélkapu létrehozása. Az epizódok figyelmet szentelnek a nyugdíjasokat érintő egyéb problémáknak is, rövid jelenetek formájában mindennapi kérdéseket dolgoznak fel. Andai Kati szerint vannak hasonlóságok a karaktere és közte. „Nehezen tudok megbirkózni az ügyfélkapuval, az online intézkedéssel, de nagyon szeretem az internetet. Tudom is használni: facebookozok, e-mailezek és főleg filmeket nézek” – hangsúlyozta a színművész. Harsányi Gábor Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész pedig elárulta, hogy lánya tanította neki a számítógép kezelését. „Azt mondta, nyisd ki az ablakot. Felálltam és kinyitottam” – tette hozzá nevetve. Bár a humorba ágyazott sorozat az idősebb generációnak készült, valamennyi korosztályhoz szól.



A cselekmény középpontjában a fiatalok és az idősek egymásra utaltsága áll. A jelenséget az elmúlt 1,5 év még jobban felerősítette: átalakultak a kapcsolattartási szokások, virtuálisan zajlik az ügyintézés, az internet a mindennapok szerves részévé vált. Ennek az új világnak a feltárására invitálja a közönséget Andai Kati, vagyis Mári néni, az özvegy, nyugdíjas könyvtáros, akinek lánya az unokájával külföldön lakik, így egyedül él. Gimnáziumi barátnőjét és szomszédját, Klárit Erdélyi Mari játssza. Udvarlóját, Endrét Harsányi Gábor formálja meg. A nyugdíjba készülő hivatalnok szakmájából adódóan többet tud a korosztályánál a technikai vívmányokról, és erre roppant büszke. A hidat az új technikai eszközök és a régi hagyományok közt Csabi, az IT szakember képviseli, akit Fellinger Domonkos alakít. Hamarosan Trokán Péter is feltűnik, érdemes tehát figyelemmel kísérni a sorozatot, hogy milyen szerepben láthatja a közönség a Jászai Mari-díjas színművészt.

Fikciós rövidfilmsorozat november 5-től péntekenként 14.20-tól a Duna Televízió Almárium című műsorában!