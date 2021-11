A koreai cégek a V4 gazdaságának motorjává váltak a dél-korei elnök szerint

Megosztás Tweet



A dél-koreai vállalatok rendkívül aktívvá váltak a visegrádi országokban (V4), a V4 gazdaságának motorjává váltak – jelentette ki a dél-koreai elnök szerdán Budapesten.

Mun Dzse In dél-koreai elnök és Orbán Viktor kormányfő Budapesten, a V4-Korea üzleti fórumon (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Mun Dzse In a „V4-Korea Üzleti Fórumon” hangsúlyozta: Dél-Korea és Magyarország megerősítette az egymás iránti bizalmat, a két ország sok mindenben tud együttműködni, ami segíthet a világjárványt követő gyorsabb újjáépítésben is.

Kiemelte: tavaly a járvány ellenére is erősödött a kétoldalú kereskedelem, és idén is jelentős növekedés várható. Az együttműködés a V4-ekkel pedig azért fontos, mert hídszerepet töltenek be Európa felé, ezért Dél-Korea szeretne továbbiakban is szorosan együttműködni a térség országaival – tette hozzá.

Felidézte:

1989-ben Jászfényszarun elindult a Samsung televíziógyára, ez volt a kezdete a gazdasági partnerségnek a V4 és Dél-Korea között. Azóta ez az üzem globális termelési bázissá vált, egész Európába exportálnak innen, és a helyi lakosság nagy részét foglalkoztatja a cég - mutatott rá.

Jelezte azt is, hogy fontos dél-koreai autóipari bázisok jöttek létre Csehországban és Szlovákiában.

Mun Dzse In szerint a V4 és Dél-Korea hatékonyan működhet együtt az elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok gyártásában,

a járvány után fontossá váló digitális és zöld iparágakban, az egészségiparban, továbbá koreai cégek jelentős infrastrukturális beruházásokban vesznek részt a visegrádi országokban.

Közölte: hét dokumentumot írtak alá, amelyekkel elmélyítik az együttműködést, csütörtökön pedig V4-Korea csúcstalálkozót tartanak, amely jó lehetőség lesz a jövőbeli kapcsolatépítés kialakítására.