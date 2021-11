„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek” – elhunyt szeretteinkre emlékeztünk mindenszentek ünnepén

Megosztás Tweet



Kedden lesz halottak napja, de a hosszú hétvégéhez kapcsolódva hétfőn is sokan keresték fel a temetőket. Mindenszentek ünnepén és halottak napján több százezren látogatnak ki szeretteik sírjához. Közös mécsesgyújtást is tartottak az ország 14 településén: volt, ahol csillagot, máshol angyalt, a Fiumei úti sírkertben pedig a törtélnelmi Magyarországot formálták meg mécsesekből – számolt be az M1 Híradója.



Gyertyákat gyújtottak, virágokat, és koszorúkat helyeztek el a síroknál az emberek hétfőn, ehunyt szeretteikre emlékeztek. Mindenszentek ünnepén országszerte megteltek a temetők. Több ezren fodultak meg napközben Debrecen legnagyobb sírkertjében.

Sokan már délelőtt csendesen emlékeztek a síroknál. A temetők a megszokottnál tovább tartottak nyitva, kora reggeltől estig várták a látogatókat.

„Megadjuk a lehetőséget, hogy este kilencig is itt lehessenek a látogatók, eljöhessenek. Természetesen készülünk is rájuk, a késői látogatókra, mert ha az időjárás engedi, szeretnénk fényekkel megörvendeztetni, minden temetőbe gyújtunk összesen ezerötszáz mécsest” –fogalmazott Burszki Darinka, a Bajakert Kft. ügyvezető igazgatója.

Nagy a forgalom a virágosoknál mindenszentek környékén

Idén is a krizantém volt a legnépszerűbb, és noha drágább, mint tavaly, a kereslet nem csökkent iránta.

„A vágott virágot, az élő cserepest azt inkább most viszik ki, és én úgy vettem észre, hogy van, akinek semmi sem drága. Nagyon örül neki, hogy talál (virágot), ami tetszik neki, még akkor is, ha drágább” – mondta a Híradónak egy virágkötő. A nagyobb sírkertekben autókkal, kisbuszok szállítják az embereket, ez főként az időseknek jelent segítséget.

Közös megemlékezéseket is tartottak

A Temetőfenntartók Egyesülete idén először országos mécsesgyújtást szervezett.

Az országos akció keretében 14 városban lobbant fel a láng, Kecskeméten például egy csillagot, Szegeden egy angyalt formáltak meg mécsesekből.

„Egyesületünk hétszáz darab mécsest biztosított minden temetőnek. És ilyenkor a kollegák megkérik a kilátogatókat, hogy ők is gyújtsanak meg egy-egy mécsest. De a tapasztalatunk az, hogy nem is kell őket megkérni, hiszen amikor ideérkeznek a látogatók, egyből megállnak, csodálkoznak és ők is azt érzik, hogy ide le kell tenniük egy mécsest és így is meg tudnak emlékezni szerettükről” – ismertette Varga József a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének elnöke.

Több százezren keresik fel szeretteik sírját mindenszentekkor és halottak napján.

A gyász feldolgozása hónapokig, évekig is eltarthat

„Beszéljünk erről és, hogy segítsünk nekik a feldolgozásban. A halál mindenkit érint, a gyerekeket, felnőtteket, időseket is. De, hogy kommunikálni kell róla. Erős ilyenkor az érzelem, de talán sokkal előbb bekövetkezik az, hogy elkezdünk a szép emlékekről beszélni, hogy miért volt nekünk az életünkben ajándék az az ember, aki most előre ment és ez segít a feldolgozásban” – hangsúlyozta Kalamár Hajnalka pszichológus.

Budapest is fénybe borult, a Fiumei úti sírkertben Nagy-Magyarországot formálták meg mécsesekből.

Címlapfotón: A nagykanizsai köztemető mindenszentek napján, 2021. november 1-jén. (Fotó: MTI/Varga György)