Óraátállítás: Egy órával többet alhatunk

Vasárnap kezdődik a téli időszámítás. Az órákat hivatalosan hajnali 3-kor 2 órára kell visszaállítani, vagyis egy órával hosszabb lesz az éjszaka. Hajnalban hamarabb világosodik, de délután már négy után nem sokkal sötét lesz. Évek óta vita van arról, hogy érdemes-e még évente kétszer átállítani az órákat, amelyet eredetileg energiatakarékossági okokból vezettek be. Uniós egyezség híján egyelőre nem lesz változás – számolt be az M1 Híradója.



Évtizedeken át október utolsó vasárnapján az M1 által bemutatott lépcsőkön ment fel a toronyba a szolnoki plébános, hogy átállítsa a templom óráját, mert kezdődik a téli időszámítás. Idén már nem kel fel éjszaka, hogy éjjel 3-kor 2-re állítsa az órát. Ugyanis az már automatikusan beállítja majd a pontos időt.

„A toronyóra idén tavasszal esett át felújításon, illetve a harangszerkezet is. Atomóra, tehát teljesen automatikusan fog hajnalban átállni a téli időszámításra” – mondta Gáspár István a Szolnok Belvárosi Plébánia plébánosa.

Az órások viszont készülnek a téli időszámításra.

Amellett, hogy a vásárlóknak segítenek a szerkezetek átállításában, azon is dolgoznak, hogy az árukészlet is pontos legyen. „Nyolc-kilencszáz óra van nálunk az üzletben és kollegámmal együtt két-három nappal ezelőtt átállítottuk, úgyhogy itt már mínusz egy óra van” – jelentette ki Kovács Mária az egyik óraszalon eladója.

Sok muzeális szerkezet beállításához speciális szerszámok is kellenek, ezért az egyik kecskeméti gyűjteményben csak a legérdekesebb órák járnak pontosan.

„Ezeket sem egyszerű és gyors beállítani, illetve felhúzni. Szerkezettől is függ, hogyan kell őket beállítani, például van, amit visszaállítani nem lehet óraátállításnál, hanem előre kell a szerkezet sajátossága miatt tekerni” – ismertette Bozsó János a Bozsó Gyűjtemény kuratóriumi elnöke.

Szakértők szerint az óraátállítás megterhelheti a szervezetet, és felboríthatja a bioritmust is.

Amellett, hogy a napi szokások is megváltoznak, hiszen korábban világosodik, de korábban is sötétedik. Ezt legtöbbször a kisgyermekes családok érzik meg.

„Gyerekekkel most már nem lehet kint lenni annyit. Nekik is nagyon rossz. Korán kell menni lefeküdni. Korán felkelni. Sötét van most már, nem a legjobb” – panaszolta egy édesanya. Az embereket minden évben megosztja az átállítás. A későn fekvők általában a nyárit, a koránkelők pedig a téli időszámítást szeretnék megtartani.

„Ha elhagynánk, akkor nem kellene odafigyelni egyáltalán arra, hogy hogyan állítjuk, mikor állítjuk, meddig. És azért hallottunk már olyat, hogy sokan elkéstek innen-onnan mert nem állították át” – hívta fel a figyelmet rá egy férfi.

„Az óraátállítás eredeti célja az energiatakarékosság volt, de mára az így elért megtakarítás jelentéktelen. Az Európai Parlament 2019-ben úgy döntött, hogy 2021-től töröljék el az óraátállítást. Ez a folyamat azonban a pandémia miatt megakadt ”– mondta a Magyar Alvás Szövetség elnöke az M1-en. G. Németh György szerint a nyári, illetve a téli időszámításnak is lennének előnyei és hátrányai, de

hosszú távon a téli lenne a kedvezőbb.

„Magyarországon az előzetes felmérések azt mutatják, hogy az emberek többsége a nyárra tenné a voksát. Erről nem lesz népszavazás, az biztos, hiszen a kormányok döntését egyfajta EU-s egyeztetés kell megelőzze, ahol mi és az alvásszövetség azt mondja, igenis vegyék figyelembe az emberek véleményét, de a tudomány álláspontját is, amely egyébként a téli, az eredeti mellett szól” – szögezte le az elnök.

A csehek már döntöttek: ők még öt évig biztosan átállítják az órát. Ez pedig a többi országra is hatással lesz, hiszen a közös megoldás lehetősége távolabb került, ami akár azt is magával hozhatja, hogy Európában még hosszú évekig megmarad a téli és a nyári időszámítás.

A címlapfotó illusztráció.