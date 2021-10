Martin lett Európa legjobb épületasztalosa: Bebizonyítottam magamnak, hogy képes vagyok egy Európa szintű versenyen is megállni a helyemet

Megosztás Tweet



Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta az idei EuroSkills verseny magyar érmeseit. Magyarország szeptemberben hetedik alkalommal vett részt a szakmák Európa-bajnokságán, amelyet idén Grazban rendeztek. A miniszterelnök korábban azt mondta: a világ legjobb szakmunkásai Magyarországon kell, hogy legyenek, mert máshogy nem tudunk a világ legjobb gazdaságai közé tartozni – közölte az M1 Híradója.



Harmincegy ország több mint négyszáz fiatal szakembere vett részt Ausztriában a szakmák Európa-bajnokságán. A szeptember végén Grazban megrendezett versenyen a magyar válogatott huszonegy szakmában, huszonhat versenyzővel indult, köztük a hajmáskéri Fekete Martin épületasztalos, aki a francia és az orosz versenyzőt megelőzve lett kategóriájában Európa legjobbja.

„Bebizonyítottam magamnak, hogy képes vagyok egy európai szintű versenyen is megállni a helyemet, illetve rengeteg olyan emberrel ismerkedtem meg, akik a szakmai fejlődésemhez is sokat tettek hozzá, valamint rengeteg olyan gépgyártóval, szponzorokkal is, akik a továbbiakban nagy segítségemre lesznek” – mondta Fekete Martin Euroskills aranyérmes épületasztalos.

Martin mellett aranyéremmel tért haza a Bokor Péter és Hutter Péter alkotta kertépítő csapat, Cságoly Laura szépségápoló, Mérő Bálint webfejlesztő.

Ezüstérmet nyert a Papp Ádám és Bóné Áron Zoltán fémjelezte informatikai rendszerüzemeltető csapat, bronzérmet kapott Sajtos Dániel bútorasztalos.

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt fogadta a Karmelita kolostorban a magyar küldöttséget, amely az elnyert érmek alapján elért pontszámok rangsorában az előkelő 6. helyen végzett. A miniszterelnök október elején a megméretettéssel kapcsolatban a Kossuth Rádióban azt mondta:

Magyarországon egy erős szakmunkás világ van.

„Magyarország jövője azon múlik, hogy lesznek-e világszínvonalú szakmunkásaink. Sőt a világ legjobb szakmunkásai Magyarországon kell, hogy legyenek, mert máshogy nem tudunk a világ legjobb gazdaságai közé tartozni. Tehát az ő munkájuk nélkül nem működik” – fogalmazott Orbán Viktor.

Magyarországon mintegy harmincezren tanulják iskolarendszeren belül azokat a szakmákat, amelyek az EuroSkills-en is szerepelnek. A versenyekkel kapcsolatos feladatokat pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi a kormánnyal kötött megállapodás alapján.