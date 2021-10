4 óra alatt 40 gyorshajtót fogtak a zsaruk a Váci úton

Megosztás Tweet



A traffipax összesen negyven gyorshajtóról készített felvételt.

A budapesti rendőrök péntek este sebességmérési akciót tartottak a Váci úton, ahol négy óra alatt összesen negyven gyorshajtóról készített felvételt a traffipax – olvasható a rendőrség honlapján.

A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak. Ezenkívül a rendőrök egy tilos jelzésen áthaladó járművezető ellen közigazgatási eljárást indítottak, valamint egy autóvezetővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, mivel három éve lejárt a forgalmi engedélye.

A BRFK továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtás visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések.