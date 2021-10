Schanda: Már a második évfolyam kapja meg első ösztöndíját a szakképzésben

Megosztás Tweet



A technikumokban és szakképző iskolákban tavalytól felmenő rendszerben bevezetett általános ösztöndíjakat először utalják egyszerre két évfolyamnak is. A szeptemberi és októberi támogatás több mint százezer kilencedik és tizedik osztályos diákhoz érkezik meg a napokban, összesen közel 2,5 milliárd forint értékben – jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a tárca pénteki közleményében.

Hozzátette: a megerősített szakképzés egyre vonzóbb kínálatot, minőségi oktatást, jövedelmező állásokban vagy egyetemi továbbtanulási lehetőségekben hasznosuló tudást biztosít a fiatalok számára.

Az előző tanévben útjára indított rendszerben első körben iskolatípustól függően 8-16 ezer forintos általános ösztöndíj jár a tanulóknak.

A juttatás összege a későbbiekben a diákok teljesítményéhez igazodva alakul. A felmenő rendszerű bevezetés miatt most először kap egyszerre két évfolyam ösztöndíjat. A kifizetésekkel be kellett várni a beiratkozások teljes körű lezárását, így a szeptemberi és októberi tételek együtt érkeznek meg a tanulók számláira – írták.

A naprakész szakértelemmel felvértezett fiatalok a duális képzéseknek köszönhetően már iskolaéveik alatt munkabért kaphatnak akár leendő munkaadójuktól is. Jelentős újdonság a pályakezdési támogatás, amelyet először idén augusztusban fizettek ki a szakképzésből friss végzettséggel kilépőknek – ismertették.

A kormány célja, hogy jobbá, rugalmasabbá és gyakorlatiasabbá tegye a szakképzést, ennek egyik alapvető feltétele az oktatók nagyobb megbecsülése. Keresetüket ennek megfelelően tavaly júliusban átlagosan 30 százalékkal emelték meg. A versenyképes és motiváló bérezési rendszer megkönnyíti a vállalkozásoknál dolgozó szakemberek oktatásba való bevonását is – áll a közleményben.

„A kormány szakképzési stratégiája működik: számos jó érvet szolgáltatunk ahhoz, hogy egyre több tehetséges, okos fiatal válassza a szakmaszerzést. A nyolcadik után továbbtanulók közül idén is technikumba vették fel a legtöbb diákot. A legutóbb beiskolázottak jobb osztályzatokkal érkeztek az intézményekbe, mint a korábbi évfolyamok. Az érettségit is adó technikumok egyenes utat nyitnak a felsőoktatásba. Az egyetemeken továbbtanulók az elsajátított alapokra építve könnyebben szerezhetnek például mérnöki vagy informatikusi diplomát. A szakképzés és felsőoktatás összehangolt fejlesztésével is sokat teszünk azért, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek” – összegzett Schanda Tamás a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.