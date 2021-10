Kiszelly: Márki-Zay Péter a 2010 előtti időszak visszatéréséhez adja az arcát

Megosztás Tweet



Budapesten is átvette a vezetést a Demokratikus Koalíció a baloldali összefogást támogatók körében. Karácsony Gergely népszerűsége bezuhant, minden második budapesti leváltaná a főpolgármestert – mindez a Századvég legújabb kutatásából derül ki, melyről az M1 Ma reggel című műsorában számoltak be.



2020. januárjához képest a Századvég mérései azt mutatták ki, hogy országosan és Budapesten a Demokratikus Koalíció, Gyurcsány Ferenc pártja vett át a vezetést a baloldalon – fogalmazott Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

Amikor a kormánypártok Gyurcsány Ferenc meghatározó szerepéről beszélnek a baloldalon belül, akkor ezek a számok is azt mutatják, hogy valóban a DK-nak, és annak elnökének van a legnagyobb tábora, és ezzel a legnagyobb befolyása – tette hozzá Kiszelly Zoltán.

Kiszelly Zoltán felidézte: amikor Márky-Zay Péter megnyerte az ellenzéki előválasztást, akkor másnap Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy ezt a meccset parlamenti helyekért, mandátumokra játsszák.

„Tehát az a legfontosabb, hogy hány mandátuma lesz az egyes pártoknak a következő Parlamentben”

– emelte ki Kiszelly.

Márki-Zay Pétert talán azért támogatták, mert azt ígérte, hogy a 2010 előtti korszakot is leváltja, meg a 2010 utánit is – mondta, majd kihangsúlyozta: Gyurcsány Ferenc pártja a legerősebb a baloldalon, aminek Márki-Zay Péter a miniszterelnök-jelöltje, aki ezzel átveri a szavazóit, mert igazából a 2010 előtti időszaknak lett ő a kirakatembere, és ha a DK a legerősebb azon a térfélen, akkor a programalkotásnál, a listaállításnál „a DK kapja a legnagyobb szeletet abból a tortából” – mondta.

Márki-Zay Péter pedig a 2010 előtti időszaknak visszatéréséhez adja az arcát, és azok, akik azt remélték, hogy sikerül a 2010 előtti időszak visszatérését megakadályozni, azok megkapják Márki-Zay Péterrel egy csomagban a 2010 előtti időszakot is,

hiszen a DK a legerősebb pártként meghatározó ezeken az ellenzéki tárgyalásokon – fogalmazott a politológus.

A Századvég friss kutatásából az is kiderül, hogy a budapestiek többsége már elégedetlen Karácsony Gergely munkájával. Amióta Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, a fővárosiak – sőt a városba érkező vidékiek is – azt látják, hogy Budapest nem működik: nyáron a dugók jellemezték a várost, mert egymásra torlódtak a felújítások, amiknél a szakmai szempontokat nélkülözték, mint például a Lánchíd felújításánál is, ami két évet csúszott. Mindemellett a fővárosban egyre több hajléktalan lett, ráadásul a több ezer kukaleszerelés miatt sokkal szemetesebb is a város – mondta a politológus.

Az ellenzék, amikor 2022-ben, jövő tavasszal a szavazók bizalmát kéri, akkor nekik azt kéne bemutatniuk, hogy ők jobban tudják csinálni, jobban menedzselik az országot, vagy jobb alternatívát kínálnak, mint a Fidesz – fogalmazott, majd hozzátette: „és hát hol lehet megnézni, hogy az ellenzék milyen alternatívát kínál: az általuk vezetett városokban”.

A címlapfotón: Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)