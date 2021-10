Idővel gyengülhet a védettség, a harmadik oltás felvételére biztat a kormány

Megosztás Tweet



E-mailben biztatja az embereket a kormány a harmadik oltás felvételére – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) pénteken.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közleményben azt írta, hogy az oltási programmal kapcsolatban több millió magyar embernek juttatják el a kabinet felhívását, amelyben a harmadik oltás felvételére biztatják a korábban beoltottakat.

Az e-mailben felhívják az oltottak figyelmét, hogy a védőoltás után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengülhet. „Ez minden vakcinára igaz” – emelte ki az államtitkár, megjegyezve: ezért

a régebben oltottak számára is kiemelten fontos az ismétlő oltás.

Dömötör Csaba emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elsők között tette lehetővé a harmadik oltás felvételét és az eddig beoltott 5 millió 950 ezer emberből 1 millió 191 ezren már fel is vették azt. „Ők jelentősen védettebbek a betegség súlyos lefolyása ellen” – szögezte le.

Azt javasolják, hogy aki elmúlt 18 éves és már több mint 4 hónapja vette fel korábbi oltását, jelentkezzen az ismétlő harmadik oltásra is. Ennek beadását a háziorvostól lehet kérni, emellett az interneten, a www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas oldalon is lehet időpontot foglalni valamely kórházi oltópontra.

A kormány arra is felhívja a figyelmet, hogy a legnagyobb veszélyben továbbra is a beoltatlanok vannak – írta az államtitkár, hozzátéve: őket arra kérik, hogy „saját életük és egészségük védelme érdekében mielőbb vegyék fel az oltást”. Továbbra is az oltás jelenti a legerősebb védelmet a vírus ellen – hangsúlyozta Dömötör Csaba.