Nemzetközi szinten is elismerték a magyar ingatlanközvetítő portált

A világ legnagyobb technológiai rendezvényén vesz részt novemberben az egyik magyar ingatlanközvetítő portál. A Web Summit nevű konferenciára egy szigorú, többlépcsős kiválasztási folyamat után lehet bejutni, ahol a három kategória közül magyar cég először került be a legnagyobb potenciállal rendelkező vállalkozások közé.

Európát, Dél-Kelet-Ázsiát és egész Észak-Amerikát is lefedi a Lisszabonban évente megrendezésre kerülő Web Summit, amit a világ legnagyobb technológiai rendezvényeként tartanak számon. Számos, ma már milliárd dolláros forgalmú cég nőtt globális sikersztorivá, miután abba a kategóriába lettek sorolva, ahová most a magyar ingatlanközvetítő portál, a Livlia bekerült. Ilyen a Waze, az Uber, és a Revolut is.

Elon Musk és Mark Zuckerberg is előadott már a Web Summiton

Ercsey-Orbán Péter, a magyar cég ügyvezető-igazgatója arról beszélt, ez már önmagában hatalmas eredmény, mert ezen a szinten a kiválasztási folyamat hatványozottan szigorú, hiszen bevételi eredményekhez és a nemzetközi terjeszkedés potenciáljához kötött a részvétel.

„Információink szerint ebben a kategóriában magyar startup korábban soha nem szerepelt. Számunkra azért is kiemelten fontos ez a konferencia, mert hamarosan indul a cég nemzetközi terjeszkedése, így sokat számít, ha külföldön is megismerik a nevünket ezekben a körökben” – meséli Péter, aki az elmúlt 7 évben állandó résztvevője volt a Web Summitnak.

A rendezvényen olyan iparági szereplők tartottak már szakmai előadásokat, mint Mark Zuckerberg vagy Elon Musk, idén pedig előad többek között az Amazon technológiai igazgatója és a Microsoft alelnöke is. A konferencia fő fókuszában a technológiai fejlődés és a mindennapi problémákra megoldást kínáló vállalkozások állnak.

A Livliáról

A Livlia.com Magyarországon elsőként digitalizálja az ingatlanközvetítést. Az általuk fejlesztett rendszerben minden adminisztratív és hirdetési folyamatot algoritmusok végeznek, így a tanácsadóiknak több ideje marad az ügyfelekkel foglalkozni. Minden, ami a folyamatban automatizálható és digitálisan lebonyolítható, azt a Livlia lefejlesztette, és egy igényes köntösbe csomagolva nyújtja át a felhasználók számára.

Az ügyfelek online követhetik nyomon, hogy milyen árstratégiát javasol számukra a Livlia rendszere, és azt is, hogy kik érdeklődnek az ingatlanuk iránt. Az automatizált működésnek köszönhetően a nagy ingatlanközvetítő hálózatok sikerdíjának kevesebb, mint a feléért végeznek ingatlanközvetítést.

Nem véletlen, hogy már külföldön is meglátták a lehetőséget a Livliában, mára ugyanis mindenki számára egyértelmű, hogy az ingatlanközvetítés is – ahogy sok más iparág – átültethető egy kényelmesebb (és lényegesen olcsóbb) online környezetbe.