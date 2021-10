Újabb posztot kaphat a fővárosban Gyurcsány Ferenc korábbi államtitkára

Megosztás Tweet



Karácsony Gergely a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ igazgatósági tanácsába ajánlja főtanácsadóját, a nemrég elbukó kampányfőnökét – tudhattuk meg a Mandiner cikkéből.

Újabb posztot kaphat Gál J. Zoltán, Karácsony Gergely főtanácsadója Budapesten. Szerdán kerül a Fővárosi Közgyűlés elé az a főpolgármester nevével fémjelzett javaslat, amelyet ha elfogadnak a képviselők, az MSZP egykori országgyűlési képviselője, Gyurcsány Ferenc korábbi államtitkára a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK) igazgatósági tagja is lenne – számoltak be róla a Mandiner honlapján.

Majd hozzátették: Gál J. Zoltán megbízatása a kontraktus alapján 2021. október 28-tól 2024. november 15-ig, tehát a következő önkormányzati választásokig tartana.

A Mandiner cikkében arra is felhívták a figyelmet, hogy Karácsony Gergely hivatalba lépése óta több olyan politikus is pozíciót kapott a fővárosban, aki 2010 előtt a szocialista-liberális kormányzatokban töltött be kulcspozíciókat.

Így került be Draskovics Tibor, Lakos Imre, Handl Tamás és Katona Tamás mellett ismét a vérkeringésbe az a Gál J. Zoltán, aki 2018-tól kezdve egészen az október 8-i bejelentésig – amikor Karácsony Gergely visszalépett az ellenzéki miniszterelnök-jelöltségtől Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester javára – segítette a főpolgármester kampánysorozatát.

Gál. J. édesapja, idősebb Gál Zoltán kifejezetten jó kapcsolatot ápolt Apró Piroskával

A Mandiner egy korábbi cikksorozatában felidézte a politikus-újságíró eddigi pályafutását: ebből kiderült, Gál. J. édesapja, idősebb Gál Zoltán kifejezetten jó kapcsolatot ápolt Apró Piroskával, Gyurcsány Ferenc anyósával. Gál J. újságíróként kezdte a pályafutását.

Politikai karrierje – édesapja közbenjárásának köszönhetően – Medgyessy Péter mellett kezdett el formálódni. 2002-től kormányszóvivőként kormányzati pozíciót is elvállalt, majd a Gyurcsány-kabinet államtitkára lett – írták a cikkben.

Gál J. Zoltán kampányvezetői lemondása ellenére a mai napig fontos pozíciót tölt be a Városházán. Egyszer a főpolgármester úgy nyilatkozott főtanácsadójáról: soha nem volt még olyan ember, aki számára elmondható beszédet írt volna, „Gál J. ebben unikális”.

Ellentmondások a Pesti úti idősotthonból

Ugyancsak megírta a Mandiner, 2020. április 20-án a főpolgármester főtanácsadója lementetett egy írást a számítógépére, a Pesti úti fővárosi fenntartású idősotthon vezetőjének levelével dolgozott. Karácsony állítása szerint Gál J. azért nyúlt bele Skultéti József intézményvezető levelébe, mert az e-mailt át kellett konvertálni PDF formátumba. Az üzenetet azonban azóta sem láthattuk, Skultéti pedig csupán annyit nyilatkozott az ügyben, hogy valóban kiküldte az ominózus levelet, de azt nem erősítette meg, hogy önállóan ő is írta azt.

Gál J. közbelépése azért keltett nagy figyelmet a sajtóban (a koronavírus-járvány első hullámában a Pesti úti intézményben alakult ki súlyos gócpont),

mert Skultéti tájékoztatásai ellentmondtak egymásnak.

Az április 11-én nyilvánosságra került, a Fővárosi Kormányhivatalnak címzett dokumentumban ugyanis az intézményvezető arról írt, hogy „az intézmény egészségügyi ellátásában az orvosi ellátás továbbra sem biztosított (mellékleten küldöm az ÁNTSZ alátámasztó tegnapi, ismételt ellenőrzési jegyzőkönyvét)”, majd hozzátette: „a járványügyi zárlat alá helyezett otthonnak (határozat mellékelve) nincs orvosa és védőruházata!”.

A Gál J. által „közvetített” dokumentum alapján viszont az orvos szerint „intézményünkben az ellátottak ápolása, a szolgáltatóval kötött szerződésnek megfelelően az orvosi felügyelet mindvégig biztosított volt”.

A címlapfotón: Gyurcsány Ferenc és Gál J. Zoltán (Fotó: MTI /MEH)