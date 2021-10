AdBlue-hiány: aggódnak a fuvarozók

Több üzemanyagtöltő állomáson is hiánycikk az úgynevezett AdBlue adalékanyag, ami az új típusú dízeljárművek működéséhez szükséges. Az elmúlt hetekben Európa-szerte tömegesen vásárolták fel a folyadékot, emiatt most akadozik az ellátás. A Mol-kutakon vásárlási limitet vezettek be. Azt mondják, ha mindenki annyit vásárol, amennyire valóban szüksége van, megoldódik a helyzet – hangzott el az M1 Híradójában.