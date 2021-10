A lengyel és a magyar határt is nyomás alatt tartják a migránsok

Megváltozott a migránsok stratégiája: most már nagy csoportokban, létrákkal és egyre agresszívebben próbálnak bejutni Magyarországra. Csak kedden több mint 700 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök. És máshol sem jobb a helyzet: a migránsok új útvonalat találtak, és már Európa keleti országaiban is próbálkoznak – számolt be az M1 Híradója.