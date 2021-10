A haza hősének tekintették – A Kossuth Rádió portréja egy élő legendával

Édesanyja sírva fogadta Sujánszky Jenőt, akit az ’56-os események szabadítottak ki november 1-jén a kőbányai gyűjtőfogházból. Ő azonban pihenés helyett rögtön a Corvin közi felkelőkhöz állt és harcolt, míg lehetett. Miután menekülnie kellett, új hazájában is szívén viselte szülőföldje sorsát és lett Párizsban az 56-os megemlékezések fő szervezője. A most 92 éves Sujánszky Jenő a Kossuth Rádióban idézte fel részletesen a 65 évvel ezelőtti eseményeket és mesélt párizsi életéről is.