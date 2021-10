Orbán Viktor: „Aki eddig belénk harapott, annak belénk is tört a foga”

Megosztás Tweet



Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulója alkalmából kétnapos rendezvénysorozatot tartanak. A központi programok péntek délután a hagyományos műegyetemi megemlékezésekkel, fáklyás felvonulással kezdődtek. Október 23-án a Parlament előtt felvonták a nemzeti lobogót, Orbán Viktor kormányfő pedig rendhagyó helyszínen, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán mondta el ünnepi beszédét.

A Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út kereszteződésénél tartott ünnepségen a kormányfő beszédében kiemelte: „nem szokványos helyszín ez; tizenöt évvel ezelőtt, ezekben a percekben, itt az Andrássy és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán farkasszemet nézett egymással a múlt és a jelen”.

Az egyik oldalon a könnygázgránát, gumilövedék, a vipera, azonosító nélküli egyenruhák és a vízágyúk. A másik oldalon a becsapott és megalázott nemzet állt, amelynek ötven év elteltével újra azt kellett hallania, hogy hazudtak neki reggel, éjjel meg este – fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta: „az egyik oldalon a trükkök százaival kicsalt, foggal-körömmel védett hatalom, a másik oldalon a Szabadság óriás betűi mögött sorakozó, elkeseredett emberek” álltak.

„Dönteni kell, és a döntésünk megmutatja, kik is vagyunk valójában. Egy egész nemzetről derül ki, mit is ér. Hallgat vagy protestál, beletörődik vagy fellázad, félrenéz vagy felegyenesedik, elkullog vagy harcol” – mondta Orbán Viktor.

A miniszuterelnök úgy fogalmazott: „mi, magyarok jól döntöttünk, protestáltunk, felegyenesedtünk, fellázadtunk és harcoltunk”. Szabadság a rabsággal szemben, függetlenség a megszállás ellen, magyar hazafiak a kommunisták ellenében – folytatta a kormányfő, aki szerint arra a csodálatos napra emlékezünk, amikor „mi, magyarok megmutattuk magunknak, a világnak és az ellenségeinknek, kik is vagyunk valójában.”

Ezzel a Magyarországgal húzott ujjat a kommunisták új nemzedéke, akik hazugsággal jutottak hatalomra.

Adócsökkentést ígértek, majd megemelték azt. Összejátszva a nemzetközi bankvilággal, devizahitelek csapdájába csalták a magyar családokat – jelentette ki a kormányfő.

„Miután csődbe vitték az országot még az IMF-et is a nyakunkra tették” – emlékeztetett. „Amikor felemeltük a szavunkat, gumilövedékkel, lovasrohammal, könnygázzal választoltak.”

„Lassan mondom, hogy mindenki megértse: soha nem fogjuk elfelejteni nekik” – mondta Orbán Viktor.

A pesti humor szerint nem akkor kell megsértődni, amikor okod van rá, hanem amikor megéri – jelentette ki. Mi is kivártuk a megfelelő pillanatot.

„A Jóisten igazságos volt. Azt kapták büntetésül amit mi kaptunk jutalmul. A kétharmados győzelmet és elsöpörtük a szocialista Magyaroszágot” – mondta a miniszterelnök, hangos tetszést aratva hallgatói körében.

Ötvenhatban a kommunisták elmenekültek, de 2006-ban nem volt ekkor szerencséntk. Azóta is itt bolyong köztünk mint az Országház fantomja. Elégtételt venni egyetlen mámoros pillanat de hosszú évek kellettek helyrehozni a baloldal rombolását – fogalmazott.

„Talpra állítottuk Magyarországot”

Egymillió új munkahelyet hoztunk létre, letörtük az adókat, lerúgtuk a devizahiteleket, visszaszereztük a közműveket, bankokat és médiát. Megadóztattuk a multikat, megvéddtük a családokat, és csökkentettük a rezsit” – sorolta a kormányfő. Hazánk ma már elég erős, hogy egyszerre becsülje meg a fiatalokat és időseket. Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat, a családoknak pedig visszatérítjük az adót, tette hozzá.

„Van alkotmányunk, ami garantálja, hogy ne tehessék meg azt, amit ’56-ban és 2006-ban. Sok millió egybehangzó akarat és szorgalmas kéz kellett hozzá. Övék a dicsőség, akik hittek a szeretet és összefogás erejében” – fogalmazott.

„Velünk még a kommmunisták se bírtak!”

Amikor letörtük a rezsiárakat, megskalpotuk a multik profitját és hazaküldtük az IMF-et, akkor támadtak bennünket. Ugyanígy tettek akkor is, amikor megállítottuk a migránsokat.

„Miniszterelnökök tucatjai rontottak rá Magyarországra – de ki emlékszik már a nevükre?” – mondta.

Orbán Viktor aktuálpolitikai kérdésekre kitérve azt mondta: „Ahogy a történelemben többször, Európa főurai a fejünk fölött rólunk akarnak dönteni, de nélkülünk. Ma úgy viselkednek velünk és a lengyelekkel, mint az ellenségekkel. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is megértsék: velünk még a kommmunisták se bírtak!”

„Mi vagyunk azok, akik '56-ban megelégelték a világkommunizmust, és kiütötték az első téglát a berlini falból. Mi nem azt mondjuk, hogy a magyaroknak igazuk van, hanem azt, hogy igazuk lesz” – fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette: bárki is volt eddig az ellenfél, „a baloldal mindig a hátunkba került és ott ártott ahol csak tudott. Most is szervezkednek, fenekednek, szítják a viszály és erőszak magvait.”

„Azt hiszik a báránybőrbe bujtatott farkast nem ismerjük fel. De felismerjük, és tudjuk, hogy meg fogja enni a nagymamát. Ezért van már mindenki az összefogás bendőjében, és van ott még hely a percemberkék számára” – mondta a miniszterelnök, derültséget és tapsot kiváltva az ünneplőkből.

Csak egy baloldal van. Hazugságokkal kezdik, erőszakkal folytatják, és csőddel fejezik be. Akik 15 éve az emberek közé lövettek, most is a hatalomba készülnek. A megszállók most nem ránk akarják erőltetni a komisszárjaikat, hanem megválasztatni akarják őket.

Akik ’56-ban a Sztálin-szobrot ledöntötték, nem voltak népvezérek vagy jól kiképzett tábornokok. A magyar nép egyszerű fiai és lányai voltak, mint mi vagyunk. „A magyarok sorsáról most is a magyarok fognak dönteni” – mondta.

A miniszterelnök szerint október 23-a emlékeztett minket, hogy a saját felelősségünkről ne feledkezzünk meg.

Magyarország elmúlt 1100 éve „megtanította, hogy a szabadságunkért küzdeni kell. Mi mind hiszünk egy erős és független Magyarországban.”

Aki idegenek ellen a családját védi, az arra számíthat, hogy igaza van. Az igazság a szabadságharcosok oldalán állt – szögezte le.

„Évszázadok óta ugyanazt akarjuk: Igazságot Magyarországnak” – fogalmazott. Nem gondolhatjuk, hogy mindig minden helyzetben igazunk van, de akkor igazunk van, amikor megvédjük magunkat, ha támadnak.

„A magyarok igazsága bennetek van”

Ha meg akarjuk védeni a határainkat, gyermekeink jövőjét, családunkat, kultúránkat szokásainkat nyelvünket azaz mindennapi életünk szabadságát, ahhoz mindenkire szükség lesz

„Minden magyarra számítunk akinek számít Magyarország jövője”

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

„Sokan vannak, akik nem veszik komolyan az ellenfeleinket. Azt gondolják, hogy 2006-ért elégtételt vettünk, és nincs mitől tartanunk. És amit a baloldal csinál, annak „valóban több köze van a szórakoztatáshoz, hiszen még a karácsonyt sem érték meg” – fogalmazott.

„Rendeztek maguknak egy választást de még azt sem tudták megnyerni.

Azon versenyeznek, ki lehet majd Brüsszel embere, aki uralkodhat és kiszolgálhatja a küföldi érdekeket.”

Néhány levitézlett baloldali párt miatt nem kellene ennyien összegyűlnünk, de ne tévesszen meg bennünket a hazai baloldal: lássuk meg a nemzetközi hátországot, ami fenyegeti Magyarországot – mondta a miniszterelnök.

„Aki eddig belénk harapott, annak belénk is tört vagy elvásott a foga” – jelentette ki.

„Jöttünk, láttunk és újra győzni fogunk. Magyarország mindenek előtt, a Jóisten mindannyiunk fölött, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” – zárta ünnepi beszédét a miniszterelnök, majd együtt énekelte el az egybegyűltekkel a Kossuth-nótát.