Németh Szilárd: 1956 egy nagy, ma is tartó háború része volt

1956 egy nagy, ma is tartó, Magyarország szabadságáról szóló háború hősies pillanata volt – mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton, a csepeli Királyerdei Művelődési Házban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

Németh Szilárd emlékeztetett rá: a magyarságnak a szabadságáért, biztonságáért, határainak megvédéséért minden történelmi korban meg kellett küzdenie, és így volt ez 1956–ban is. Hozzátette: 1956 forradalmának eseményei válaszút elé állították az embereket, hősies döntésükért sokan rendkívül súlyos árat fizettek. Az államtitkár ilyen hősként említette Tóth Ilonát, Mansfeld Pétert, Wittner Máriát és Kovács Sándor vezérőrnagyot.

Kiemelte: 1956 eszméje, a hősök bátorsága „örökre belénk ivódott” és az egész világ számára példát mutatott. Hozzátette: 1956 egy nagy, ma is tartó, Magyarország és Európa szabadságáról szóló háború hősies pillanata volt, a háború pedig arról szól, hogy

„Magyarország önálló, szabad országként vagy egy internacionalista baloldali birodalom gyarmataként él–e”.

A kommunisták 1956–ban a szovjetek segítségével leverték a magyarok szabadságharcát. Utódaik, a Gyurcsány-féle baloldal fojtotta vérbe a békés megemlékezést a forradalom 50. évfordulóján, és most ugyanez a Gyurcsány és ugyanaz a baloldal akar visszatérni a hatalomba – fogalmazott.

„Magyarország nem engedhet meg magának még egy Gyurcsány-korszakot” – folytatta –, ezért arra kér mindenkit, ne hagyja, hogy visszatérjen a múlt.

„2022–ben ránk vár, hogy a történelem süllyesztőjébe küldjük azokat, akik tönkretették az országot, akik rátámadtak a saját népükre, akik saját hatalmukért ma is feladnák Magyarország szabadságát, hogy újra egy internacionalista baloldali birodalom gyarmatává tegyék” – jelentette ki. „1956–ban is ezt tették, és kormányzásuk alatt is ezt tették”, feladták a nemzeti szuverenitásunkat, eladósították az országot, tönkretették a gazdaságot, kiárusították a nemzeti vagyont, le akarták bontani keresztény kultúránkat – sorolta.

Most vissza akarnak térni, tucatnyi álarcban itt tolongnak:

Gyurcsány-féle posztkommunisták, „demokraták”, „szocialisták”, „liberálisok”, „zöldek”, „lilák”, „kékszalagosok”, álcivilek, álnemzetiek

– fogalmazott. Teljesen mindegy, hogy nevezik át magukat és kit tesznek a kirakatba, a két baloldal ugyanaz – mondta.

A politikus szerint ugyanazt akarják: „álljunk be a sorba, fogjuk be a szánkat, mondjunk le a nemzeti önállóságunkról, adjuk el a nemzeti vagyont, vegyünk fel Soros-hiteleket, hagyjuk kifosztani a magyarokat, adjuk fel a nemzeti identitásunkat, és most már azt is akarják, hogy legyünk nyílt társadalom, telepítsük be a bevándorlókat a városainkba, engedjük be az iszlámot a templomainkba és az LMBTQ–propagandát az iskoláinkba” – fogalmazott.

Németh Szilárd hangsúlyozta: nem szabad hagyni, hogy ez megtörténjen, ezért mindenkinek nagy a felelőssége, nemcsak a jobboldalon; össze kell fogni és meg kell védeni mindazt, „amit közösen elértünk az elmúlt tizenegy évben”. Hangsúlyozta, ebben az időszakban a magyar nemzet megerősödött és visszaszerzett mindent, amit a kommunisták és a baloldali kormányok elvettek. Jelezte: a csepelieknek is meg kell védeniük az elért eredményeket, és megismételte, Csepel továbbra is számíthat a kormány támogatására.

„Az 1956–os forradalom hősei azt üzenik nekünk: előre, ne hátra!”

– fogalmazott az államtitkár. Csepel lengyel testvérvárosainak képviselőihez szólva azt mondta, a magyarok és a lengyelek „több mint ezer év óta kapaszkodnak össze”, soha nem ijedtek meg attól, hogy 1956 szellemét közösen folytassák, együtt küzdöttek a szovjet hatalom ellen.

Ma is együtt küzdenek, csak már nem a moszkvai, hanem a brüsszeli birodalom ellen, és „abban a gyalázatos eljárássorozatban”, amelyet Brüsszel Lengyelország ellen indított, ma is számíthatnak ránk lengyel testvéreink – emelte ki az államtitkár.

A rendezvényen Németh Szilárd és Borbély Lénárt (Fidesz–KDNP), a XXI. kerület polgármestere átadta a „Csepel Örökség” díjakat.