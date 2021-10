Ingyen utazhatnak a gyerekek a vonaton

Megosztás Tweet



Ismét díjmentesen utazhatnak a MÁV-Start, a Volánbusz és a GYSEV belföldi járatain október 23. és november 1. között azok a gyerekek, akik a jegyvásárláskor felmutatják Kajla-útlevelüket és személyazonosításra alkalmas igazolványukat – tájékoztatta a MÁV pénteken az MTI-t.

Emlékeztettek: országszerte több mint 500 helyszínen lehet az útlevélbe pecsétet gyűjteni vagy arra kedvezményt kapni.

A közlemény szerint a Balaton körüli utazások megkönnyítéséért az őszi szünetben a Kajla programban résztvevő gyermekek részére díjmentes KajlaBalaton24 napijegy váltható.

A gyermekek díjmentes menetjegyeit személypénztárban, a jegykiadó automatánál, interneten és a MÁV applikáción keresztül is meg lehet váltani. A vasúti díjmentes utazásra szóló másodosztályú menetjegyet előre meg kell venni. A jegyet egy útra és oda-vissza is meg lehet vásárolni. Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal a MÁV-Start és a GYSEV vonalain díjmentesen utazó gyermekek legfeljebb két kísérője is 33 százalékos kedvezményre jogosult.

A Kajla kampánnyal kapcsolatos további információk a www.kajla.hu oldalon érhetők el.