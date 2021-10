Komoly egészségügyi beruházások várhatók Csepelen

Megosztás Tweet



Csepel 3,5 milliárd forinthoz jut az Egészséges Budapest Programban (EBP) – mondta Németh Szilárd, a Fidesz választókerületi elnöke, országgyűlési képviselő, honvédelmi államtitkár a XXI. kerületi Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál csütörtökön.

Hozzátette: a fejlesztések célja, hogy a csepeli betegellátás színvonala a megelőzés és a gyógyítás tekintetében egyaránt a legmagasabb színvonalú legyen.

Németh Szilárd emlékeztetett: az EBP-ben 65 milliárd forint áll rendelkezésre a 32 budapesti és Pest megyei rendelőintézet megújítására, ebből kap Csepel 3,5 milliárd forintot.

Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP), a kerület polgármestere megköszönte a kormánynak és a képviselőnek a támogatást, kiemelve, hogy az EBP által biztosított forrásból akkora egészségügyi fejlesztés valósul meg a Csepelen, amekkorára még nem volt példa a történetében.

A polgármester felidézte:

2019-ben 1,7 milliárd forint állami támogatás érkezett a kerületbe egészségügyi fejlesztésre, 2020-ban egymilliárd, 2021-ben 750 millió forint, és az önkormányzat saját forrásból 200 millió forinttal járult hozzá a kerületi egészségügy fejlesztéséhez,

vagyis az elmúlt 2-2,5 évben 3,7 milliárd forint állt rendelkezésre erre a célra.

Hozzátette: most 58 millió forint értékben szereztek be informatikai eszközöket – számítógépeket, laptopokat, monitorokat és nyomtatókat –, amelyekkel többek között a felnőtt háziorvosi praxisok, a házi gyermekorvosi praxisok és a szakrendelő elavult eszközeit cserélik le.

Mint mondta,

folyamatban van 326 millió forint értékben képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése is: hamarosan megérkezik a négy ultrahangkészülék, a digitális röntgen és digitális mammográf, valamint az egész test vizsgálatára alkalmas csontsűrűségmérő gép.

Borbély Lénárd elmondta, hamarosan közbeszerzést írnak ki 90 millió forint értékben fogorvosi kezelőegységekre és sterilizátorokra. Szólt arról is, hogy 400 millió forintos fejlesztés eredményeként várhatóan 2021 novemberében megkezdődik az egynapos sebészet a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál, ahol sebészeti, fül-orr-gégészeti, ortopédiai, kézsebészeti és szemészeti műtéteket tudnak majd végezni.

A polgármester beszámolt arról is, hogy egyebek mellett folyamatban van a korábbi szülőotthon átalakítása, amely a tervek szerint 2023 decemberére elkészül. Emellett korszerűsítik a Vénusz utcai háziorvosi rendelőt is, százmillió forint értékben. A szakellátásban 210 millió forintért szereznek be kardiológiai, radiológiai, urológiai, laboratóriumi, valamint fizikoterápiás eszközöket, az alapellátásban pedig 67 millió forintért 35 darab hordozható EKG-t, vérnyomásmérőket, vércukormérőket és 6 defibrillátort.