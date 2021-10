Ismét migránsok százait tartoztatták fel a rendőrök

A szolgálatot teljesítő rendőrök 2021. október 19-én 0 óra és 24 óra közötti időszakban összesen 363 határsértőt tartóztattak fel és 150 főt megakadályoztak a hazánk területére történő illegális belépésben – számolt be a police.hu országos határrendészeti összesítőjében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Bécsi Migrációs Konferencián hangsúlyozta, hogy nem csak dél, hanem kelet felől is fokozódik a migrációs nyomás, Afganisztánban már most négymillióan vannak, akik elhagyhatják az országot.