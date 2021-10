Hét újabb gyanúsítottat tartóztattak le közel egy évvel a bécsi terrortámadás után

A szóvivő szerint három személyt azzal gyanúsítanak, hogy segített az elkövetőnek fegyverhez jutni, további négyet pedig azzal, hogy a támadás végrehajtására buzdították őt.

– mondta Nina Bussek az ORF osztrák közszolgálati televízió hírműsorában.

Az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottakat 10 év vagy életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélhetik, amennyiben bebizonyosodik bűnösségük – tájékoztatott a szóvivő.

Bussek közölte továbbá, hogy további 21 ember ellen folytatnak jelenleg is vizsgálatot bűnrészesség gyanújával. A szóvivő elmondta: a férfi azonban, aki a támadónak a fegyvereket eladta, nincs őrizetben, tekintve, hogy nem büntetett előéletű, a vásárlás előtt nem ismerte a támadót, így valószínűleg nem tudott arról, hogy mire készül.

Az észak-macedóniai albán családból származó osztrák Kujtim Fejzulai 2020. november 2-án négy embert megölt és huszonhármat megsebesített Bécs belvárosában. A férfit a rendőrök lelőtték, a helyszínen életét vesztette. A támadást az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára.

🚨🇩🇪#Germany: Police have raided the homes of two Jihadists suspected accomplices of Kujtim Fejzulai, an Austrian jihadist who killed four people in a violent shooting attack in #Vienna in November. pic.twitter.com/9dS9R4tD0m

— Terror Alarm (@terror_alarm) July 7, 2021