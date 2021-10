Varga Mihály: Az a gazdaságpolitika, amely 2010 előtt tönkretette Magyarországot, továbbra is fenyeget

Megosztás Tweet



Egyes szereplők előrébb lépnek, mások hátrébb lépnek, de az a gazdaságpolitika, amely 2010 előtt tönkretette Magyarországot, továbbra is fenyeget – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalára feltöltött videójában.

A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan tovább, hogyan tovább magyar gazdaság? Majd hozzátette: van veszíteni valónk, mert az ellenfél most úgy mutatja be magát, mint hogyha ma született bárányként most indulnának el.

„Ne tévessze meg Önöket, hogy mit mondanak a másik oldalon, vagy mit ígérnek. Induljunk ki a tényekből”

– hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter.

2002 és 2010 között az ország épült le, csúszott le. Ma is ezeket a veszélyeket látjuk. Az elejtett megjegyzések, adóemelésre, vagyonadóra, progresszív adóra vonatkozó megjegyzések, vagy éppen a szociális támogatási rendszer, a családtámogatási rendszer átalakítására vonatkozóan azt a képet hozzák elénk, amiket 2010 előtt megismerhettünk – tette hozzá.

A szereplők szinte ugyan azok. Egy kis forgatókönyv változás van azért nyilván a darabban, hiszen egyes szereplők hátrébb lépnek, egyes szereplők előrébb, de egyébként az a baloldali gazdaságpolitika és az a baloldali társadalompolitika, ami 2010 előtt volt újra itt fenyeget bennünket – hangsúlyozta a miniszter.

A címlapfotón: Varga Mihály pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)