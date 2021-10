Európai konzervatív agytörszthálózatot hozott létre az Alapjogokért Központ

Alliance for the Common Good (ACG), vagyis Szövetség a Közjóért elnevezéssel, európai think tank, agytröszthálózat jött létre öt ország keresztény-konzervatív politológiai központjainak részvételével az Alapjogokért Központ (AK) kezdeményezésére – jelentette be a szervezet létrehozása alkalmából megtartott budapesti sajtótájékoztatón az AK vezetője.