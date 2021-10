Olimpikonjainkat támogatta először a Totó – 74 éve izzadhatnak a magyar tenyerek

Magyarország 1947 márciu­sában meghívást kapott az 1948-as londoni nyári olimpiára, és itthon döntés született arról, hogy a Totó elnevezésű fogadási játék bevétele jelentse a sportolók felkészülésének pénzügyi alapját. Akárcsak a labdarúgás, a totó is Angliából indult hódító útjára. Megjelenésekor szinte kuriózumnak számított, Magyarország pedig Európában hetedikként csatlakozott a tippelős szerencsejátékot bevezető országokhoz. A hirado.hu a Nemzeti Fotótár archívumából válogatott képekkel mutatja be, milyen is volt az 1947. október 19-én kitört totóláz.