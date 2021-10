Fontos fordulóponthoz érkezik a hitelmoratórium

Megosztás Tweet



Még két hétig jelezhetik az arra rászorulók bankjuknál, hogy továbbra is élnek a hitelmoratórium lehetőségével. November elsejétől már csak azok kaphatnak így segítséget, akik valóban rászorulnak: például a gyermeket nevelők, a nyugdíjasok és akiknek csökkent a jövedelmük. Most több mint 1 millió 200 ezer háztartás és 31 ezer vállalkozás vesz részt a moratóriumban. Szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek: aki megteheti inkább kezdje el a törlesztést – közölte az M1 Híradója.



Magyarországon a hiteltörlesztési moratóriumban jelenleg 1,2 millió háztartás és 31 ezer vállalkozás vesz részt.

Az ő számuk azonban november 1-től várhatóan jelentősen csökkenni fog. A kormány úgy döntött, hogy csak azok élhetnek a következő 8 hónapban is a lehetőséggel, akik erre rászorulnak.

Ők a nyugdíjasok, gyermeket várók, illetve nevelők, közfoglalkoztatottak és azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez képest csökkent a jövedelmük.

A hosszabbítást kérhetik azok a vállalkozások is, amelyeknek az árbevétele legalább 25 százalékkal csökkent a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban, valamint ha a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem igényelt kedvezményes gazdaságélénkítő hitelt, vagy új kölcsönt.

A felmérések szerint a lakosság 10-20 százaléka szorul továbbra is a moratóriumra.

Azok, akik megtehetik, jobban járnak, ha folytatják a törlesztést.

„Számításaink szerint a törlesztőrészletre vonatkozóan az a többlet teher, amit a moratórium okoz, az negyven százalékkal fog megnövekedni átlagosan, ha ezt a további nyolc hónapot bennmarad az ügyfél. Ezért mondjuk mi is, de a kormány is, illetve a Magyar Nemzeti Bank, illetve a bankok is, hogy csak azoknak érdemes benn maradniuk, akik nem tudják vállalni a törlesztést” – ismertette Nagy László Nándor a money.hu kommunikációs vezetője.

Akik meg szeretnék hosszabbítani a moratóriumot, azoknak erről nyilatkozniuk kell a bankjuknál október 31-ig. Ha ezt nem teszik meg, automatikusan kiesnek a támogatásból, amibe később már nem kerülhetnek vissza.

