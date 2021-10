Már a közönség is megcsodálhatja a fővárosi állatkert új jövevényét

Megosztás Tweet



Zebracsikó született a fővárosi állatkertben október 11-én, hétfőn. A kiscsikót szombaton, a déli órákban engedték ki először a kifutóra, ahol látogatók is megcsodálhatták, és megcsodálhatják a jövőben is.

Újabb kisállattal gyarapodott a Fővárosi Állat- és Növénykert: a Romy nevű zebrakanca ugyanis október 11-én, hétfőn egy életerős méncsikót hozott a világra. Az első napokat a közönség elől elzárt istálló nyugalmában töltötte, de szombatra már eljött az ideje annak is, hogy néhány órára a kifutóra is kiengedék őt az anyaállattal együtt – számolt be a fővárosi állatkert a honlapján.

A tizenhárom éves Romy hollandiai Észak-Brabant tartományban található kisváros, Hilvarenbeek mellett működő Beekse Bergen Szafariparkban született 2008 augusztusában, s onnan 2010 szeptemberében került Budapestre. Tapasztalt anyának mondható, hiszen első utódját még 2015-ben hozta világra. Méghozzá mindjárt január elején, így abban az esztendőben Romy csikója volt az év első újszülöttje. Az a csikó egyébként a Rozi nevet kapta, és később a győri állatkert lakója lett. Sok látogatók emlékezhet még Rembára, Romy 2018-ban született csikójára is, aki felcseperedve a gyöngyösi állatkertbe került.

A korábbi csikók és a mostani jövevény apja egyaránt Zucchero, a tizenegy éves zebramén, aki 2010 júliusában született a franciaországi Peaugres Szafariparkban, és 2012 óta él Budapesten.

Ha alaposabban megfigyeljük a zebracsikót, egyből észre lehet venni, hogy a szőrzete sokkal „borzasabb", mint a felnőtt állatoké. Más lófélékhez hasonlóan a zebrákra is jellemző, hogy az első vedlésig jellegzetes csikószőr borítja a testüket, amelyben a pehelyszőrök aránya sokkal magasabb a fedőszőrökhöz képest, mint a felnőtt állatoknál. Ez a fiatalok kezdetben még kissé tökéletlen hőszabályozása miatt hasznos.

A fővárosi állatkertben csaknem 140 esztendeje foglalkoznak zebrákkal. Az elsők még 1883-ban érkeztek, az első budapesti (és egyben az első magyarországi) születésű zebracsikó pedig 1930-ban jött a világra. Azóta a „tigrislovak" rendszeresen szaporodnak az állatkertben.