Bemutatjuk Legót, az ország legkisebb drogkereső kutyáját

Egy foxterrier is segíti fenntartani a magyar börtönök rendjét és biztonságát, Legónak hívják, és ö a legkisebb szolgálati kutya a büntetés-végrehajtásban. Legó 2019. őszén szerelt fel, tavaly pedig a sikeres vizsga után hivatalosan is kábítószerkereső-kutyává vált – számoltak be az M1 Ma reggel című műsorában.