Orbán Viktor: A határt nem lehet virággal és plüssmackókkal védeni

Megosztás Tweet



Virágcsokrokkal, plüssmacikkal és fogadóbizottsággal nem lehet megvédeni a határokat – így fogalmazott a miniszterelnök a rádióinterjújában az illegális bevándorlással kapcsolatban. Orbán Viktor hangsúlyozta: a határra rátámadó, a kerítésen átjutni akaró migránsokat meg kell állítani, ez az elvárás a rendőrökkel és a katonákkal szemben. A miniszterelnök azt is kiemelte: a Nyugat még mindig nem ismeri el, hogy Magyarországnak igaza volt, amikor hat évvel ezelőtt elkezdte a kerítésépítést – közölte az M1 Híradó.



Ezek nem egy akciófilm jelenetei. A felvételek az elmúlt napokban készültek Magyarország déli határánál.

Jól látszik, hogy a migránsok többször is szinte megrohamozzák a kerítést. A hatóságoktól sem riadnak vissza, sőt amikor megjelennek az egyenruhások, kövekkel és husángokkal támadnak rájuk.

Az illegális bevándorlók csoportosan ostromolják a határt. Sokszor hosszú létrákat is hoznak magukkal. Ha nem sikerül átjutniuk a kerítésen, ezeket arra használják, hogy kárt tegyenek a rendőrök autóiban.

A rendőrökre és a katonákra szinte naponta rátámadnak az illegális bevándorlók – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban. A kormányfő leszögezte: a határt nem lehet virágcsokrokkal, plüssmacikkal és fogadóbizottságokkal megvédeni. A hazánkra támadó migránsokat meg kell állítani.

„Valakinek azt kell mondani, hogy a határra rátámadó a kerítésen átjutni akaró migránsokat meg kell állítani. Tehát nem lehet menedzselgetni intézményeket, hanem azt kell mondani: uraim, az az elvárás a rendőreinkkel és a katonáinkkal szemben, hogy védjék meg a határt” – fogalmazott.

Közép Európában az emberek ezzel kapcsolatos elvárása egyértelmű és világos a parlamentek felé, de nyugaton ebben bizonytalanság van – folytatta a kormányfő. Hozzátette: ez azért van, mert a nyugat-európaiak nem bíznak saját magukban.

„Ott föladták azt a reményt, hogy a saját nemzetük asszonyai és férfiai ezen a népesedési, demográfiai válságon úrrá tudnak lenni. És ők azt mondták: ha nem megy, nem születik elég gyerek, német, belga, vagy francia pótolni kell a hiányzókat, hiányzik egy német, jó lesz helyette egy afrikai” – emelte ki.

Orbán Viktor leszögezte: Magyarország ezzel szemben még harcol, hogy sikerüljön elmozdítani azokat az akadályokat, amelyek miatt végül kevesebb gyermek születik.

„A magyar fiatalok akarnak gyermeket és többet akarnak, mint amennyi megszületik. Ebből pedig azt a következtetést vonom le, hogyha sikerülne elmozdítani azokat az akadályokat, amelyek miatt végül kevesebb gyermek születik, mint amit a fiatalok vállalni akartak, akkor Magyarországon helyre állhatna ez a fajta egyensúly” – fejtette ki.

A miniszterelnök arról is beszélt: nyugaton nem érik be azzal, hogy sikeresek, ők ragaszkodnak ahhoz is, hogy nekik van igazuk.

A kormányfő úgy folytatta: migránsokkal kapcsolatos politikát Magyarországra akarják erőltetni.

Magyarország is szervezi az ellenállást – emlékeztett a kormányfő. Hozzátette: 12 ország most közösen írt egy levelet arról, hogy a kötelező kvóták helyett milyen lépéseket kellene tenni Európa külső határainak védelme érdekében.

Orbán Viktor leszögezte: a járványok és migrációk korát éljük. Ezért a lágy és puhány megközelítések a politikai világban használhatatlanokká váltak. Az embereknek nem elég elmagyarázni a migráció okait, hanem meg kell akadályozni, hogy a bevándorlók bejussanak. A miniszerelnök azt is mondta: az embereknek kell megválasztani a vezetőiket, és utána ha baj van, akkor nekik dönteni kell.