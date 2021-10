Orbán Viktor: Ott loholok a pénzügyminiszter nyakán

Megosztás Tweet



Új videó jelent meg a miniszterelnök közösségi oldalán.

Ennek már sokan örülnek! – mondta Szlovák Ferenc, amikor Orbán Viktor arról beszélt a közösségi oldalára feltöltött videóban, hogy nyolcvanezret kapnak majd novemberben a nyugdíjasok.

Mint ismert, idén minden eddiginél nagyobb, 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kap 2,5 millió nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő. Ez minden érintettnek jár, akkor is ha nem lenne jogosult a teljes összegre. A kormány dolgozik a 13. havi nyugdíj visszaépítésén is. Idén már adtak egyhetit a juttatásból, jövőre pedig legalább kéthetit fizetnek, de akár négyheti összeg is elképzelhető.

„Még azért küzdenem kell egy kicsit, mert ne kétheti legyen, hanem egyhavi, de rajta vagyunk a szeren. Ott loholok a pénzügyminiszter nyakán” – mondta Orbán Viktor.