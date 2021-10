Közel negyven centiméteres hó borította a Bükk legmagasabb csúcsait

Korán kezdődött a tél a hegyekben. A Bükk legmagasabb csúcsait csaknem 40 centiméteres hó lepte be reggelre. Nem példa nélküli, hogy október közepén esik a hó Magyarországon, de azért a 30-40 centiméter ritkaságnak számít az évnek ebben a periódusában. Mivel még nem hullott le a fák levele, így lombkoronára rengeteg hó tapadt, emiatt fák dőltek ki, ágak szakadtak le. Csak kora délutánra tudták felszabadítani az utakat. Jövő hét közepén akár 20 fok is lehet – számolt be az M1 Híradója.