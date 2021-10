Bakondi: Bekerítették Európát a migránsok

Megosztás Tweet



Újabb magyar rendőrök mennek Észak-Macedóniába, Szerbiába és Szlovéniába, hogy segítsék az ottani hatóságokat az illegális bevándorlók feltartóztatásában. Elsősorban járőrszolgálatot látnak el a határon, hogy megakadályozzák a jogellenes határátlépéseket. Erre azért is volt szükség, mert meredeken emelkedik a nyugat-balkáni útvonalon érkező migránsok száma – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.



Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta: a magyar határra most érkeznek cseh rendőrök, ahogy korábban lengyel, szlovák és osztrák rendőrök is teljesítettek szolgálatot.

Magyarország azért küld rendőröket Szerbiába, Szlovéniába és Észak-Macedóniába, hogy segítsük az illegális migráció korlátozását, de legalább annak lassítását, mérséklését, hogy a magyar határtól minél távolabb tudjuk őket megállítani. Az embercsempészet megállításában is kulcsszerepe van az együttműködésnek.

„Mostanában a szerb határon előfordul, hogy egyidejűleg több helyszínen is kísérleteznek, hogy ezzel is meggyengítsék a határőrizeti erők reagálóképességét”

– hangsúlyozta Bakondi.

Fehéroroszország irányából is új migránsútvonal indult, ami már elérte Németországot is, de akár a spanyol, akár az olasz, akár a nyugat-balkáni aktivitás is azt mutatja, hogy Európát tulajdonképpen bekerítették, minden irányból érkeznek, és nagyon nagy számban áll rendelkezésre utánpótlás. Az érkezők után újabb és újabb emberek indulnak Afrikából.