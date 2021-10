A világon minden második embernek szüksége lenne valamilyen látáskorrekcióra

Október második csütörtökje a látás világnapja. Pénteken pedig a fehér bot napja lesz. Ilyenkor világszerte felhívják a figyelmet a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére. A látássérülteket képviselő szövetség szerint az elmúlt években itthon több területen sikerült előrelépni: például ugrásszerűen fejlődik a hangoskönyvtár és sokféle mobiltelefonos alkalmazás is működik. Egyébként is fontosnak tartják, hogy a látássérült emberek otthonosan mozogjanak a digitális világban, mert ez megkönnyíti az életüket – számolt be az M1 Híradója.