Újabb adóügyi siker Brüsszelben

Sikerrel képviselte a kormány a magyar érdekeket Brüsszelben. Az Európai Unió két ügyben is elfogadta a kormány adóügyi érveit, így továbbra is visszaigényelhető az áfa fele a bérelt autóknál, és biztosított marad a tisztességes vállalkozások és költségvetés védelme a fizetésképtelen cégekkel szemben is – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert.